稱未背離非核家園　卓榮泰：下週送重啟計劃

卓榮泰致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月22日電（記者 方敬為）針對“立法院”通過《核管法》，要求官方依法評估核二、核三電廠重啟運轉，“行政院長”卓榮泰強調，核能重啟的評估工作，在高度需求與共識下，將有效率的進行，他並強調，政府未背離“非核家園”，去年核三廠除役，非核家園便已實質達標。此次針對核電廠重啟相關程序，也會在確保核安無虞及社會共識原則下進行。



對於核二、核三電廠重啟規劃，卓榮泰22日到彰化參訪產業行程受訪表示，台電公司已在準備重啟程序，預計下周重啟計劃就會送“核安會”審議。他說，核能重啟的評估工作，在產業高度需求與社會共識下，將會有效率的進行。



賴清德21日公開表示，感謝“立法院”通過核管法，通過後政府一定要依法行政，台電已在準備核二、核三重啟程序，3月底將重啟計劃送交“核安會”審議。賴說法，引起質疑民進黨非核家園的主張。

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卓榮泰進一步說明，實質程序的推進必須滿足2大要件，首先是台電的“安全與運轉計劃”必須完備，其次則是“核安會”需依法完成嚴格的專業審查。政府堅持“首重安全”的最高指導原則，必須在所有安檢全數到位且經“核安會”審核通過後，才會進一步評估確切的重啟時程。



​ 卓榮泰表示，儘管重啟傳統核電的程序已依法展開，政府能源政策的大方向依然維持2個“不變”，一是落實府方提倡的二次能源轉型，包含發展多元綠能、深度節能科技、儲能設備以及強化電網韌性等目標絕不改變；二是對於核能使用的三大前提，也就是“核安無虞、核廢有解、社會共識”，也始終是政府堅守的底線。



卓榮泰說，未來“核安會”的審查進度與最終重啟與否，仍將取決於這三大原則的實踐，確保在符合安全原則且凝聚高度社會共識的基礎上，穩健推動重啟計劃。



​ 對於外界質疑背離非核家園政策？卓榮泰強調，沒有背離非核家園，政府在2025年5月17日，當核三廠二號機除役後，就已經達到非核家園目標。



卓榮泰表示，對傳統核能的重啟，是按照“立法院”核管法的修訂。另外我們面對“新式核能”技術，現在政府已全面接觸相關技術討論，所以在核安無虞的情況下，對於新式核能的接受程度，相信社會將進到另外一種價值的討論。