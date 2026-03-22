卓榮泰參訪無人機軍工業　批在野不重視

卓榮泰參訪“為升電裝工業”。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月22日電（記者 方敬為）“行政院長”卓榮泰今天到彰化參訪“為升電裝工業”，瞭解該公司生產的無人機反制系統，未來可望成為“台灣之盾（T-DOME）”的一環，卓榮泰強調，無人機在現代戰爭扮演關鍵角色，台灣除了發展無人機，也要精進反制能力，政府鼓勵民間企業響應軍工業，打造本土供應鏈，政府提出新台幣1.25兆元軍事預算，就是要確保厚植本土軍工產業，在野黨其他版本都不重視產業發展基礎，呼籲“立法院”應支持“政院”預算。



“立法院”發出的會議預報，“立法院”外交及“國防”、財政委員會23日、25日及26日舉行聯席會議，併案審查“行政院”與國民黨團、民眾黨團所提“國防”特別條例版本。根據規劃，23日為詢答，25日及26日則逐條審查，因此“外交及國防委員會”議程，均用以審查特別條例。



卓榮泰22日應綠委陳素月之邀，到彰化縣參訪“為升電裝工業”，視察無人機反制系統“雷盾”研發生產、技術發表，包括中國國民黨籍彰化縣長王惠美、藍委謝衣鳳等人也到場觀摩，由為升電裝工業董事長尤山泉接待導覽。“雷盾”系列反制無人機系統，也將於今年4月份在彰化登場的“2026城鎮韌性演習”中亮相，實際操演模擬無人機反制情境。



卓榮泰表示，從近年歐洲至中東的區域衝突中可以印證，無人機已成為決定現代戰爭勝負的關鍵力量。面對地緣政治的快速變化，台灣不僅需要發展不對稱戰力，更迎來了全球民主供應鏈重組的歷史契機。過去台灣發展軍工產業門檻極高，但如今憑藉深厚的高科技製造與研發基礎，傳統產業轉型投入軍工業，已成為建構安全與防衛韌性的迫切需求。



卓榮泰指出，為升電裝企業從傳統產業轉型為軍工業，將原先應用於車用雷達與胎壓偵測的技術，升級為全球先進的“廣域反制無人機系統”。此類系統導入AI技術，涵蓋了從偵測、辨識、追蹤到軟硬殺的完整防禦機制，不僅具備強大的反干擾能力，更符合現代化軍事的國際標準，這也是政府當前積極推進的目標。



卓榮泰表示，數據顯示，2025年台灣無人機產值達新台幣129億元，外銷金額更達到29.5億元，台灣將持續深化本土軍工產業的量能，不僅要建立堅若磐石的“台灣之盾”以保障安全，更要將台灣的無人機與反制系統行銷海外，成為全球民主防禦供應鏈中不可或缺的關鍵力量。



卓榮泰強調，所以政府提出新台幣1.25兆元軍事預算，在打造台灣之盾、AI導入的擊殺鏈、發展本土軍工產業一項都不能少！除了“政院”版本的預算，其他的在野黨版本的都沒有，不重視台灣軍工產業未來的發展願景，呼籲“立法院”支持政府預算，衹有將關鍵力量抓在手上，才能取得永久穩定且有尊嚴的和平。