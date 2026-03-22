藍新竹縣長初選倒數　徐欣瑩找藍委掃街衝刺

藍委王鴻薇和林倩綺22日陪同徐欣瑩進行最後衝刺。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在黨內初選殺得激烈，25日到27日將進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。徐22日把握最後倒數幾天機會，找來藍委王鴻薇和林倩綺掃街拜票，全力衝刺。



國民黨新竹縣長黨內初選，徐欣瑩和陳見賢都已登記參選，將採“七三制”（民調70%、黨員投票30%），25日到27日將進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。綠營則以民進黨籍竹北市長鄭朝方的呼聲最高。



徐欣瑩22日找來國民黨籍“立法委員”王鴻薇和林倩綺，到新竹縣最大票倉竹北市進行陸戰衝刺，3人先後到天后宮市場及仁義市場掃街拜票，許多攤商和買菜民眾都為徐加油打氣。



王鴻薇表示，新竹縣長選舉已到最後衝刺階段，她今天特地來陪徐欣瑩掃街，徐是理工博士背景、問政專業，優秀的學經歷一定可以擔任好新竹縣長的角色，希望徐能在最後緊要關頭脫穎而出，讓新竹縣更美好。



徐欣瑩則感謝國民黨“立院”黨團夥伴的支持，也謝謝兩位“立委”好同事王鴻薇、林倩綺大老遠前來竹北市一同掃街，下午還有藍委賴士葆陪同到竹東進行車隊掃街，未來還有其他“立委”夥伴會依據工作安排前來助陣，共同目標就是要守護新竹縣的藍天。