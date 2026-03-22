觀賞陸配在台生活紀錄片　李貞秀憶經歷落淚

李貞秀觀影時數度落淚。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月22日電（記者 方敬為）台灣民眾黨籍“立委”、陸籍配偶李貞秀遭民進黨政府以違反《國籍法》為由，打壓其參政權，引發外界對陸配在台處境的關注，大陸導演李波為此拍攝《此岸，對岸－陸配在台灣》紀錄片，關注李貞秀等5位陸配在台生活及挑戰，22日在台中舉辦放映會，李貞秀親臨觀影，數度感動落淚，她表示，陸配在台生活確實不易，看到頗有感觸，希望透過紀錄片讓台灣社會對陸配有更多的認識並少點誤解。



對於16日在“立法院”質詢“內政部長”劉世芳遭到無視，李貞秀說，有了相關經驗，未來民眾黨“立法院”黨團會有反製作為，她也坦言，民眾黨新一批“立委”都比較沒經驗，歷經了一次“震撼教育”，黨主席黃國昌後續也有一些指導，未來面對民進黨政府的類似政治動作，黨團會有應對措施。



大陸導演李波拍攝《此岸，對岸－陸配在台灣》紀錄片，22日與人間出版社合作，在“人間.文化台中交流園地”舉辦放映會，該紀錄片透過拍攝李貞秀、國民黨籍前南投縣議員史雪燕、花蓮縣富里鄉前學田村長鄧萬華、直播主上官亂、脫口秀演員秋涼等5位陸籍配偶在台生活，聚焦陸配身分的日常、家庭狀況、職場、親友、兩岸連結等議題。



李貞秀、上官亂、秋涼親自出席觀影，並與觀眾座談，李貞秀在過程中數度感動落淚，她向中評社表示，看到紀錄片呈現陸籍配偶在台生活的情況，雖然許多是瑣事，但確實讓人頗有感觸，陸配在台生活有許多不容易的地方，她邊看邊想到親身經歷，情緒就上來了。



李貞秀希望，能透過該部紀錄片，讓台灣社會對陸配有更多的認識並少點誤解。她強調，陸配在台灣生兒育女，並且長年待在台灣，取得台灣的身分證，早已是台灣社會的一分子，很遺憾民進黨政府以有色眼鏡看待。



對於先前在“立法院”上質詢“內政部長”劉世芳遭無視，李貞秀表示，民進黨政府的官員未依法接受“立委”質詢，全民都看在眼裡，她要反問，如果她的“立委”身分違法，為何不乾脆予以解職？顯然民進黨政府在法理上並站不住腳，因為就法理上兩岸同促一中，民進黨政府以《國籍法》對她加以打壓，於法無據。



李貞秀坦言，當時她在面對劉世芳拒絕備詢，民眾黨“立法院”黨團的應對措施需有需要加強之處，我們都是“菜鳥立委”，比較沒經驗，但歷經了一次“震撼教育”，加上黨主席黃國昌後續給予一些指導，未來面對民進黨政府的類似政治動作，黨團會有應對措施。



李貞秀說，民眾黨團先前也在“立法院會”中，對當天輪值的內政委員會召委、民進黨“立委”李柏毅及劉世芳提出譴責案，相信後續黨團未來在“立法院”的表現能越來越好。