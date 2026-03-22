關注：台官方急推軍事預算　看到風險

卓榮泰22日參訪軍工產業。（中評社 資料照） 中評社彰化3月23日電（記者 方敬為）“行政院長”卓榮泰22日積極視察台灣本土軍工產業，聚焦反制無人機系統，並強力捍衛官方提出的新台幣1.25兆元軍事預算，對應先前專家觀察中東戰事消耗美國軍力，並導致印太地區“戰略真空”的風險，反映民進黨政府對戰略環境變化的危機感，顯示出台灣外部援助充滿不確定性。



“立法院”“外交及國防”、財政委員會23日起舉行聯席會議，併案審查“行政院”與藍白黨團所提“國防”特別條例版本，聯席會議於23、25及26日進行，是否能如期審查完竣送出委員會，備受關注。



在“立院”審查“國防”特別條例前夕，卓榮泰22日應綠委陳素月之邀，到彰化縣參訪“為升電裝工業”，視察無人機反制系統“雷盾”研發生產、技術發表，包括中國國民黨籍彰化縣長王惠美、“立委”謝衣鳳等人也到場觀摩，由為升電裝工業董事長尤山泉接待導覽。“雷盾”系列反制無人機系統，也將於今年4月份在彰化登場的“2026城鎮韌性演習”中亮相，實際操演模擬無人機反制情境。



卓榮泰此行反映出台灣當前面臨的風險，由於長期仰賴美國軍備的供應，可能因為中東戰事出現資源排擠等負面效應。根據英國《金融時報》與華府智庫的觀察，美軍在對伊朗戰事初期，短短6天內便消耗了數百枚聯合空對地距外飛彈（JASSM）與戰斧巡弋飛彈。這些精準武器原本是美國在印太地區嚇阻大陸武力攻台的重要資產，如今卻在其他戰場被大量消耗。

