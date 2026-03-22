李隆生：台若斷氣改燃煤發電應急可行性存疑

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月23日電（記者 方敬為）美伊戰火升高，伊朗祭出封鎖霍爾木茲海峽手段反制，導致全球陷入能源危機，台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，美伊戰事暴露台灣能源脆弱的問題，台灣廢除核能，能源結構以火力發電為主，包括煤、油、氣均仰賴外部輸入，一旦遭遇海上運輸阻斷或市場斷供，就會重創經濟與民生運作。近來官方開始拋出所謂新式核能技術，研判已感受到能源短缺的緊張。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



李隆生表示，台灣在面對此波國際動盪中，所面臨的風險遠高於其他國家，相較於許多國家擁有充裕的戰備儲油與多元能源調度能力，台灣的天然氣安全存量卻僅有短短的11天。若中東衝突引發全球能源供應鏈的長期震盪，或許國際油價的短期波動尚能由中油等公營事業吸收緩衝，但高度依賴船隻密集運補的天然氣，一旦斷氣，台灣的能源恐怕瞬間出現難以彌補的缺口。



他指出，政府雖聲稱能透過全面切換至燃煤發電作為應急手段，但此一說法的可行性卻令人存疑。縱使台中火力發電廠等既有設施具備一定的發電基礎，但在全球減碳趨勢與設備老舊的雙重夾擊下，燃煤發電的擴充彈性極為有限，且必然讓中南部民眾承受更嚴重的空氣污染。



此外，李隆生說，更關鍵的是，燃煤機組的調度能否在短時間內完美填補天然氣發電停擺所留下的巨大黑洞，實屬未知。倘若中東危機演變為長期消耗戰，台灣所面臨的將不只是單純的能源波動，而是一場動搖經濟與安全的風暴。這也突顯出台灣當前過度集中、缺乏彈性的能源配比，在不可測的國際地緣政治面前，宛如履薄冰般危險。



李隆生提到，可以觀察，能源危機的迫切性，近期似乎也促使執政團隊的態度產生微妙轉變。“行政院長”卓榮泰罕見拋出考慮“新式核能”的風向球，這無疑是對台灣能源面臨不穩定與匱乏現狀的一種間接承認。

