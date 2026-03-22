一審將宣判　柯文哲：台灣司法應重建

台灣民眾黨創黨主席柯文哲22日在新竹受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月22日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案將在26日一審宣判，若遭判貪污罪確定，將無法再挑戰2028大選，柯22日到新竹縣拉抬白營選情時受訪表示，其實真的要思考的是，台灣的司法怎麼重建？信任度都不見了才是大問題。



柯文哲22日把握京華城案一審宣判前最後周末假日，赴新竹縣拉抬白營選情，從下午到晚上連續跑了，包括湖口鄉、竹東鎮和竹北市等有3位白營“小雞”參選人選區，展現白營2026地方選舉在新竹縣勢在必得的決心。



針對京華城案一審宣判在即，若遭判貪污罪確定，將無法再挑戰2028大選一事。柯文哲指出，人活在世界上不用回答假設性的題目，其實真的要思考的是，台灣的司法怎麼重建，信任度都不見了才是大問題。



媒體詢問，今天在新竹縣連跑4場活動，是否對於白營在新竹縣的選情相當看好？柯文哲說，不管看好、不看好都要努力，這跟考試一樣，不管你多有把握，還是要準備。



媒體詢問，民眾黨籍新竹市副市長已在竹北市掛看板，但先前民眾黨籍新竹縣議員林碩彥已表態將爭取黨內提名參選竹北市長，面對邱、林兩人都想選有什麼看法？是否會舉辦初選？



柯文哲強調，這個都沒有問題。一樣凡事照SOP、照流程走。黨內有競爭最好，反正就是照流程，總之會走程序選出最好的候選人，這沒有問題。至於黨內初選有各種程序，民眾黨有地方選決會、中央選決會。反正民眾黨最注重 SOP了，但是因為他現在沒有在處理黨務，這種事情秘書長會去照流程處理。