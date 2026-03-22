邱臣遠竹北掛看板　林碩彥盼公平競爭

民眾黨籍新竹縣議員林碩彥22日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月22日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠20日在竹北市掛起競選廣告看板，引發地方熱議。目前在黨內積極爭取竹北市長提名的民眾黨籍新竹縣議員林碩彥22日受訪時表示，他非常歡迎邱能光明正大到竹北市來跟他一起公平競爭。



台灣民眾黨創黨主席柯文哲22日到新竹縣竹北市陪同林碩彥一起挺青農做公益，許多民眾都拿著發票和新台幣10元硬幣排隊領高麗菜，並開心和柯、林兩人合影留念。



針對邱臣遠日前在竹北市懸掛競選看板一事，林碩彥受訪時指出，邱是民眾黨極力栽培的優秀人才，有心願意來竹北市為大家服務，他都是祝福與尊重。至於邱的動作，會不會造成外界對黨中央的解讀不同？因為他還是以主委的身分來掛看板，大家會不會認為黨中央是不是已經有什麼指示，會把他做掉之類的？當然還是會有這種臆測。



林碩彥強調，他希望邱臣遠既然要選竹北市長，就應該要大方的、勇敢的跟市民報告，他也願意跟邱來一場君子之爭，他認為這樣的做法才會對邱有加分，也不會陷黨於不義或陷他於不仁。



林碩彥提到，其實民眾黨黨主席黃國昌曾經在黨部開會強調過，如果說竹北市長有復數候選人，一定會有公開公平的機制來做評選。公開公平透明的機制有提到，會有一些內參的資料，供兩位候選人來參考，顯然一定會有一個很公平的初選機制。



林碩彥建議，為了促進黨內的團結跟和諧，一定要有數據來證明誰才是最強的，他希望要參選的人先來竹北市深耕服務，決定參選的人也可以到地方走走，透過地方的聲音來瞭解，但若短期內沒有辦法做到這樣公平的調查，他建議還是由全民調來做決定。

