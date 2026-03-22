選竹北市長？邱臣遠：戰士沒選擇戰場權利

民眾黨新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠22日在竹北市受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月22日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠日前在新竹縣竹北市掛出首面競選廣告看板，引發地方熱議。邱22日陪同民眾黨創黨主席柯文哲在竹北市跑行程時受訪表示，他不排除任何可能，因為戰士沒有選擇戰場的權利，面對任何挑戰他都會全力以赴。



中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在國民黨內初選殺得激烈，28日將舉行電話民調決勝負。綠營則以民進黨籍竹北市長鄭朝方的呼聲最高，但鄭至今仍未表態是否挑戰新竹縣長之際，民眾黨繼林碩彥已公開表態將積極爭取竹北市長黨內提名後，外傳也有意參選竹北市長的邱臣遠20日則在竹北市掛出廣告看板。



邱臣遠受訪指出，新竹市跟竹北市都是一日生活圈，所謂的行政區雖然有縣市的劃分，但是市民的生活是共同生活圈。而他過去有在新竹市執政的經驗，還有在“國會”的經驗，他希望能跟林碩彥一起努力，不管是在交通和教育等議題，都能夠全力推動。



邱臣遠提到，他知道大家都非常關心民眾黨在竹北市的佈局，他身為民眾黨新竹黨部的主委，竹北市是民眾黨跟柯文哲主席得票率最高的區域，民眾黨一定會尊重黨內機制，協調出最強的候選人。目前黨內正在進行縣市議員跟市民代表的提名作業，他相信不管是任何的有志之士，願意投入民眾黨竹北市的選區服務，他都會給予肯定。



邱臣遠強調，戰士沒有選擇戰場的權利，他不排除任何可能，面對任何挑戰他都會全力以赴，也會攜手打造一個最強的民眾黨竹北戰隊。未來不管是在新竹縣市議員、鄉鎮市民代表，甚至是竹北市長的提名，民眾黨都會透過機制，不管是協調或徵召，他都尊重黨中央相關的程序跟機制，也會尊重地方的民意。