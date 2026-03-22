施威全：綠企圖以陸配做祭品形塑新國族路徑

施威全參與座談。（中評社 資料照） 中評社台中3月23日電（記者 方敬為）台灣民眾黨籍“立委”、陸籍配偶李貞秀的參政權議題持續延燒。前陸委會主委辦公室主任施威全22日出席座談表示，民進黨政府對陸配參政以《“國籍法”》加以限制，法理根本站不住腳，其真實意圖在於藉由打壓陸配，在沒有法理“台獨”的前提下，於行政面上徹底切割兩岸關係，進而形塑出一條全新的“國族路徑”，而陸配則是相關操作的最佳祭品。



大陸導演李波拍攝《此岸，對岸－陸配在台灣》紀錄片，22日與人間出版社合作，在“人間.文化台中交流園地”舉辦放映會，該紀錄片透過拍攝李貞秀、國民黨籍前南投縣議員史雪燕、花蓮縣富里鄉前學田村長鄧萬華、直播主上官亂、脫口秀演員秋涼等5位陸籍配偶在台生活，聚焦陸配身分的日常、家庭狀況、職場、親友、兩岸連結等議題。



施威全受邀與談，他提到，民進黨政府當前對陸配的打壓，其實早在蔡英文政府時期舊跡可循，當時針對徐春鶯擬列入民眾黨不分區“立委”名單時，政府內部便已出現有違常理的法規解釋。



施威全指出，即便在法理上毫無憑據，但包括陸委會等有關單位的文官體系，往往必須服膺於高層的政治意志，當前最高指導原則就是，蔡英文於2021年雙十談話首度提出“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”的主張。在此框架下，無論是《“中華民國憲法”》或《兩岸人民關係條例》都會遭到刻意曲解。



他提到，依法理而言，兩岸條例亦從未將大陸人民視為“外國人”，然而民進黨政府卻強硬援引《“國籍法”》，要求陸配參政要提出放棄原國籍證明。這種無視大法官“釋憲”精神與既有判例，硬將黑說成白的做法，無疑是用政治定調凌駕專業法制，迫使文官體系背離長久以來的法治基礎。

