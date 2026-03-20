關注：賴清德重啟核能　綠鐵粉崩潰

賴清德21日選在台中、眾多企業家出席的磐石會活動提到，將送重啟核二、核三的評估。（照：府方提供資料照） 中評社台北3月23日電（記者 黃筱筠）賴清德提出核二、核三將送重啟計劃，引爆綠營支持者對於賴棄守“非核家園”神主牌的質疑。賴宣布要送評估重啟核二、核三，這首先打臉去年才投票反對重啟核二、核三“核管法”的民進黨“立委”；也打臉數十年一直支持非核家園主張的民進黨支持者，讓不少一路支持綠營的資深支持者崩潰。至於是否影響年底選情，有待評估，畢竟綠營支持者很可能含淚投票。



賴清德21日親口宣布，“經濟部”經審慎評估後認定核二、核三廠具備重啟條件，台電公司已啟動重啟程序，預計本月底將重啟計劃送交“核安會”審議。



賴清德選在企業家組成的磐石會致詞提及重啟核二、核三可能性，加上當時場合又是在台中，有兩層意義。一個是講給企業家聽，一個是講給可能問鼎大位的台中市長盧秀燕聽，但在場盧並未出席，由副市長鄭照新代表。



賴清德要使用核電雖是與過去民進黨主張大不同，被稱為大髮夾彎。但賴自從2024年上任以來，就一直在鋪陳要再度使用核能的可能性。首先，從過去拉拔賴從政的民進黨前新系大老洪奇昌就曾提及過，接著賴清德與“行政院長”卓榮泰更是數度提到在“核安無虞、核廢有解、社會共識”三大前提下，可能使用先進核能。



“賴政府”這樣的說法當然部分來自美方壓力，很可能要考慮購買美國研發的小型模組化反應爐（SMR）與第四代先進反應爐。賴清德現在就公開表態，要“經濟部”將核二、核三重啟計劃送交“核安會”審議，核二、核三並非先進核能，過去民進黨質疑核二、核三等運作的安全性與核廢料等存放問題，至今還沒有解答，過去民進黨對核二、核三質疑都還在，這也是讓部分民進黨支持者無法認同的原因。



而賴清德會這麼急著要評估核二、核三重啟，一方面利用中東戰火局勢，天然氣等能源運送可能出現短缺的時候，重啟舊核電運作，避免缺電的危機，讓半導體供應鏈不至於中斷生產；另一方面，也可替未來若要購買美方新式核能順勢解套。

