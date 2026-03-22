關注：綠打陸配李貞秀真要硬幹到底？

民眾黨陸配委員李貞秀成朝野攻防的焦點。（中評社資料照） 中評社台北3月23日電（記者 張嘉文）具陸配身分的民眾黨不分區“立委”李貞秀持續被綠營追打所謂的資格問題，近日更在“立院”引發行政官員不上台備詢爭議，相關對抗延燒中。但全案核心在於，兩岸依法非兩國，陸委會主委邱垂正也親口證實，曾向“內政部”表示要陸配放棄國籍“確有困難”，過去也沒有任何陸配放棄大陸國籍成功的例子。



因此，綠營的政治操作固然可向支持者表態，時間一拉長，李貞秀不可能放棄大陸國籍，“中選會”也不敢撤掉她的當選資格，最終會不會又如核電政策般，陷入騎虎難下的局面，後續發展值得觀察。



觀察近日對此議題的攻防焦點，20日民眾黨團提出譴責綠委李柏毅與“內政部長”劉世芳的公決案，現場火藥味十足。深綠台派出身的白委陳昭姿當眾怒吼綠委，“別再騙票”，這句話精準戳中了民進黨的盲點，也就是不敢明著進行“法理台獨”，卻想用行政權優勢實踐 “兩國論”的想像。陳昭姿也講明了，綠營沒有把兩岸修法定為成“兩國”前，李貞秀就沒有所謂的放棄國籍問題。



藍委羅智強更在發言時嘲諷，綠營曾想提案修法，將《兩岸人民關係條例》修成《兩國人民關係條例》，但卻撤案，說明其所謂的國籍主張在現行“憲政體制”下根本站不住腳，只是想對深綠選民交差的“嘴砲台獨”。



綠營目前的戰術顯得有些“玩半套”。雖然行政官員與綠委口頭上質疑李貞秀資格，但反制手段僅限於李質詢時，官員拒絕上台備詢，這種帶有表演性質的對抗。可是在院會或委員會的表決程序中，綠營並未因為“質疑資格”而否定李貞秀的投票，或者是抗議李的表決效力。



也因為這種邏輯矛盾的做法，就可能讓外界逐漸出現質疑，如綠營認同李貞秀的投票有效，為何行政官員可以拒絕備詢？