黃仁勳談台海　楊書成：科技業中美間走鋼索

高雄大學資訊管理系副教授楊書成。（中評社 資料照） 中評社高雄3月22日電（記者 蔣繼平）針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳罕見在台海議題公開呼籲美國不要挑釁中國大陸政府。高雄大學資訊管理系副教授楊書成向中評社表示，黃仁勳的話反映出對“供應鏈過度集中”的深層焦慮，也代表科技巨頭需在“美國國安限制”與“中國市場利潤”之間走鋼索，一旦放棄中國大陸市場恐將影響營收與主導地位。



楊書成，中央大學資訊管理博士。現任高雄大學資訊管理學系副教授，高雄大學社會網絡創新中心營運長。



黃仁勳在GTC開發者大會的座談會談到美中台問題時，罕見公開呼籲美國不要挑釁中國大陸政府，“我們可以展現克制，不要用逼的。”另外在先進晶片製造集中於台灣的戰略風險時，黃仁勳表示，AI製造供應鏈應該多元化，並點名韓國、日本以及美國本土都是重要布局地點。他強調：“我們必須盡快讓美國再工業化。”黃仁勳也提到台積電是輝達晶片的最大製造商。



對此，楊書成表示，黃仁勳罕見提及台灣背後反映的是科技巨頭對“供應鏈過度集中”的深層焦慮。在供應鏈管理中，最忌諱“單點失效”（Single Point of Failure），而全球高階AI晶片幾乎依賴台灣製造，這更容易加深焦慮。



楊書成表示，隨著地緣政治情勢升溫，Nvidia嗅到的危機是：一旦台灣產能受阻，全球AI革命將瞬間停擺。黃仁勳的表態既是肯定台灣的不可替代性，也是在提醒全球客戶與政府，必須共同維護這個“數位心臟”的穩定。



楊書成表示，儘管美國禁令不斷收緊，但中國大陸仍是全球最大的半導體市場與AI應用實驗室，這對Nvidia而言是巨大的商業動能與資金來源，用以支撐其高昂的研發成本。黃仁勳必須在“美國國安限制”與“中國市場利潤”之間走鋼索。



楊書成表示，對科技巨頭來說，放棄中國市場不僅是損失營收，更意味著將這個龐大的數位領地拱手讓給華為等競爭對手，這對其全球霸權地位將產生長遠的威脅。