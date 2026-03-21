林碩彥：進口能源哪天中斷　台灣就完蛋

曾在新竹科學園區擔任工程師長達15年的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月23日電（記者 盧誠輝）賴清德近日指“核二、核三具備重啟條件”，預計3月底送“核安會”審議，讓民進黨長期主張的“非核家園”跳票。曾在新竹科學園區擔任工程師長達15年的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，民進黨能源政策大轉彎，顯見產業界給執政黨的壓力實在太大，才會讓賴清德不得不低頭來面對現實。進口能源哪天真的全部中斷，台灣就真的完蛋了。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，現為民眾黨在新竹縣唯一的一席議員。



林碩彥強調，能源政策本來就是專業議題，應用專業考量，而不是凡事只想到政治利益，尤其台灣是全球半導體產業核心中的核心，電力不能有任何差錯出現，否則將影響到全球晶片的供應，因此他相信是產業界給執政黨龐大的壓力，才會讓民進黨的能源政策不得不轉彎。



他提到，蔡英文執政時期便將2025年再生能源發電占比目標設為20%，但如今8年時間過去，綠電占比卻僅從4.8%提升至13.1%，距離達標仍有很大一段距離，根本完全不敷台灣的電力使用需。



林碩彥指出，大家都知道AI產業是未來全球的趨勢，而台灣身為供應AI晶片最重要的半導體產業重鎮，政府本來就應該確保電力供應無虞，因為畢竟“電力就是算力，算力就是國力”，這攸關台灣2300萬同胞的前途，當然必須要審慎評估。



林碩彥認為，民進黨現在知錯能改，與時俱進來修正能源政策都應該給予肯定，總比說一個謊，再用更多的謊來繼續圓下去好多了，對的事情就應該去做，這才是身為執政黨該有的擔當。