今審軍購特別預算　台軍方規劃重點曝

“國防”委員會與財政委員會23日聯席審查軍購特別條例草案。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月23日電／“立法院”“國防”委員會與財政委員會於今日聯席審查軍購特別條例草案，為此，“國防部”提出“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購”特別條例草案報告，內容將“政院”版新台幣1.25兆元特別預算運用做出詳盡說明，報告並稱面對大陸飽和聯合火力打擊時，台灣將面臨防空火網密度與攔截空層不足，以及防空系統損耗，導致攔截效率下降，無法達到整體安全需求。



此外，報告中指出，以現有海馬士多管火箭飛彈系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、監偵型、攻擊型無人機等武器裝備數量，執行聯合反登陸作戰行動，仍不足以應對大陸大規模登陸攻勢，且缺乏可有效遂行去中心化指管能力之必要AI輔助決策與共同圖像情資系統，不易建立重層削弱之擊殺鏈。



一般而言，軍方送達“立院”的報告內容多呈正面表述，衹有在尋求預算支持，或是預算解凍，為了希望支持預算編列，或被凍結的預算得以解凍，軍方身段才會放低，且是有求於人，因而言詞剴切，多半坦言承認自己缺失，所以需要這筆錢建軍換裝整容，目的是希望“立委”看了報告能高抬貴手支持預算。



以下是報告內容重點摘要：



在強化防衛作戰整體效能規劃方面：



一、整體防空及飛彈防禦



（一）敵情威脅。大陸武力攻台攻擊發起，研判將以空中戰機、戰術彈道飛彈、遠程精準火箭，對台軍實施聯合火力打擊，最大威脅包含東風戰術彈道飛彈、航空器（含無人機）、巡弋飛彈及遠程精準火箭等，企圖奪取台海制空權、削弱台軍防空量能及癱瘓我軍指揮管制，以利其發動聯合三棲進犯作戰行動。



（二）“國軍”應對原則。“國軍”逐年提升防空雷達性能，以擴大偵蒐範圍、增加預警反應時效，並強化雷達系統機動力，提升戰時存活率與指管韌性。防空飛彈則採區域部署，藉重層防空火網搭配在空機，對空中威脅實施防空攔截，以確保行政、軍事重要目標安全。目前以愛國者飛彈、天弓飛彈、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）、復仇者飛彈、陸射劍二飛彈等防空系統，建構高、中、低重層防禦架構，惟面對大陸飽和聯合火力打擊時，台軍將面臨防空火網密度與攔截空層不足，以及防空系統損耗，導致攔截效率下降，無法達到整體安全需求。



（三）亟需建置能力。隨著敵人攻擊手段不斷增強與多變，“國軍”防空系統須以建構具“重層防禦（高、中、低空層攔截網）、高度感知（看得遠、識別快），系統整合（AI輔助分析與指管）及有效攔截（接戰效益、高攔截率）”等特性的強大防空火網。因此，本次特別預算規劃籌購自製強弓飛彈系統與各型反彈道／防空飛彈，並與現有愛國者、天弓與短程區域防空系統（NASAMS、復仇者、陸射劍二飛彈等），搭配戰場管理系統，完成防空火網系統整合，以提升整體防空與飛彈防禦效能。



另針對大陸各式無人機，將以特別預算採購軟、硬殺混合及可攜式之反制無人機系統，以提供全方位防護之“台灣之盾”，有效反制大陸戰術彈道飛彈、巡弋飛彈、戰機及無人機等威脅。前述情資獲得須仰賴AI戰場管理系統，鏈結現有及未來籌購之聯合防空、監偵系統，以快速識別目標、分析威脅，指派任務單位接戰，提高成功公算，降低非必要之彈藥耗損。