今審軍購條例　朝野難有共識有得吵

顧立雄（中）出席軍購條例審查會議。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月23日電（記者 張嘉文）“立法院”外交及“國防”、財政委員會今天聯席審查軍購特別條例草案，由於“行政院”和中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團都有提出版本，但條文中有關採購項目、匡列金額及執行期程等都有不小的差距。在朝野基本沒共識下，預料本周三天委員會的審查中難有確切結果，關鍵條文有可能保留協商，待後續處理。



目前的軍購條例分為“行政院”版本，編列共新台幣1.25兆元，時限至2033年12月31日，朝向完整“台灣之盾”防禦能量，並建立台灣軍工產業發展。國民黨版本為3800億元+N、至2028年底，條列八項裝備；民眾黨版為4000億元、至2033年底，條列五項裝備及其他為因應軍方作戰能力急速提升需求，且已取得外國同意售出項目。



今天主持會議的“外交及國防委員會”召委、民進黨“立委”陳冠廷表示，會試著朝1.25兆院版條例推進，今天先邀請“國防部長”顧立雄等官員進行詢答，周三起進入逐條審查。如果能在委員會階段達成共識當然最好。若仍有歧見，也會讓尚未達成共識的條例先保留、出委員會，繼續透過協商尋求最大公約數。



台“國防部”對此則提出“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購”特別條例草案報告，內容將“政院”版1.25兆元特別預算運用做出詳盡說明。報告提及，面對大陸飽和聯合火力打擊時，台軍將面臨防空火網密度與攔截空層不足，以及防空系統損耗，導致攔截效率下降，無法達到整體安全需求。



民眾黨團副總召王安祥在會中提案說明時表示，民眾黨支持“國防”，但不支持不清楚的“國防”。預算資源有限下，應該精準使用，不該任意擴張，因此希望朝野支持民眾黨團嚴守財政紀律，不亂編的版本。



國民黨“立委”牛煦庭則代表黨團提案說明表示，國民黨支持提升“國防”，但在野的立場是不能隨便同意空白授權，且這麼重大、應該詳細溝通的政策，卻因賴清德一個外媒投書，就要求在野全盤接受。如果接受，有愧在野的監督本分，且行院版編列的預算已動用到執政下任期的預算，鉅額支出也會出現排擠效應。



牛煦庭說，最重要的是，在軍事商購上屢傳弊端，譬如拉法葉案等，如果通過官方這種一包通吃的版本，將是大開綠色通道，應該三思。他強調，國民黨支持合理軍購，目前美方開出的發價書裝備項目都有放進去條文中，未來美方有新的發價書，也可以立刻處理。所以希望這次的審查不要政治操作，理性溝通。