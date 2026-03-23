賴擬重啟核電　沈富雄斷言林義雄不會出來

林義雄。（中評社 資料照） 中評社台北3月23日電／賴清德表示，“立法院”通過核管法後，“經濟部”認為核二、三廠具備重啟條件，預計本月底提送再運轉計劃至“核安會”審查。前“立委”沈富雄22日在政論節目認為，民進黨早就想廢掉“非核家園”，加上賴清德認為時機到了，可能不會有人反對，前民進黨主席林義雄也不會出來反對。



沈富雄22日在政論節目《TVBS戰情室 》中表示，民進黨老早就想把“非核家園”廢掉，但是民進黨鬼精靈得很，有這個打算，但是它怕。所以賴清德當選就任的第一個月，就打電話給府“國家氣候變遷對策委員會”副召集人、和碩董事長童子賢，童子賢是賴清德的科技界朋友裡頭唯一可以跟賴清德講得上話的，所以他希望童子賢推一把，因為他的判斷是，賴清德可能已經放棄第二張神主牌，就是“非核家園”。



沈富雄表示，他建議童子賢在推的過程中，用力不要太大，而且政客都有兩個壞習慣，就是你要給他面子，因為他們臉皮很薄；第二個是要給他樓梯下，就是有借口可以下來。



沈富雄認為，賴清德心裡有譜，所以他講更好的時機很對，第一點，我們因為伊朗戰爭，油氣都有危機，所以現在講這個，大家覺得可能需要；第二是我們現在很靠AI及供應鏈賺錢，AI吃電最厲害。所以有這兩張牌，他就認為時機到了，不會有人反對。



沈富雄指出，民進黨神主牌的精神領袖是林義雄，如果是20年前還得了，他一定帶隊、戴草帽繞“立法院”，一直繞一直繞，繞到“立法院”的大樓塌下來為止。現在林義雄不講話、也不見人了，所以這個顧慮也沒有了，所以林義雄不會出來反對，他對任何事件都沒有談話了。所以像一些小咖的稍微反彈一下，賴清德可能不在乎。