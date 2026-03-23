台陸軍遺失8千發彈殼　顧立雄：實彈沒短缺

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月23日電（記者 張嘉文）針對台陸軍第八軍團所屬步兵117旅遺失近8千發的5.56公厘子彈彈殼，創歷年之最，台“國防部長”顧立雄今天受訪表示，經過清查，實彈是沒有任何短缺的情況，帳籍不符的情況將進行調查，同時也請檢調單位介入調查。



據媒體報導，陸軍八團軍117旅從今年1月起即陸續遺失5.56公厘子彈，直到最近軍方進行械彈清點時，才發現117旅共遺失近8箱（每箱1120發）的5.56公厘子彈彈殼。



“立院”“外交及國防委員會”今日聯席審查“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”，顧立雄出席進行詢答，他在會前受訪時針對陸軍遺失大量子彈彈殼一事表示，這是在檢查的時候，發現空彈殼和帳籍的資料不符。



顧立雄強調，實彈是沒有任何短缺的情況。目前就帳籍不符的情況，軍方正進行調查，同時也請檢調單位介入，如果有詳細的狀況，再向外界報告。



至於向美方購買的MQ-9B高高空無人機，什麼時候會交貨？顧立雄說，第一批大概預計第三季。



對於今日審查軍購特別條例，顧立雄則強調，今天就是要來報告說明“行政院”版的完整性跟必要性，院版的考量是最具周延的，希望能不分朝野持續積極協商，然後找到共識，當然還是希望“國防部”的版本能夠獲得大家的支持。