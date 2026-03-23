核電廠關了又開　趙少康控綠欠台人2300億

國民黨籍前中廣董事長趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北3月23日電／賴清德21日表示，核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序。中國國民黨籍前中廣董事長趙少康昨日在臉書發文指出，民進黨再次證明，錯誤的政策比貪污更可怕，民進黨欠台灣人民新台幣2300億元，因為4座核電廠總共少了發電量1500億度，多花了2300億發電成本。



趙少康指出，民進黨每天吃香喝辣，用的都是民脂民膏。這幾年多花的至少2300億元，都是民進黨要台灣人民多付的，指控民進黨欠台灣人民2300億，一點都不誇張。還沒計算火力發電帶來的空氣污染及肺腺癌。民進黨欠台灣2300萬人每人1萬元，還有受損的健康。



賴清德21日表示，核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計劃送“核安會”審議。此說法遭外界質疑民進黨“非核家園”政策轉向？賴清德22日則說明，在去年5月17日，核三廠二號機停轉之後，就已經達到非核家園的目標。在符合“核安無虞、核廢有解、社會共識”三大前提下，才會重啟核電。



趙少康22日在臉書發文表示，民進黨欠台灣人民2300億元，每人1萬元。台灣的核一廠一年發電110億度，核二廠一年發電量150億度，核三廠一年160億度，核四廠設計年發電量至少200億度。4家核電廠總發電量610億度，每度成本1.2到2元，比現在平均成本每度3.04元至少少1.5元。每年610億度就少了900億元。



趙少康指出，民進黨蔡英文、賴清德執政近10年，核一廠廢了7年，少了700億度發電量。核二廠廢了4年，少了600億度發電量。核三廠廢了1年，少了200億度發電量，總共少了發電量1500億度，多花了2300億發電成本。而如果核四廠在5年前評估重啟，5年發電量1000億度，又多花至少1000億元。



趙少康強調，錯誤的政策比貪污更可怕，民進黨再次證明。