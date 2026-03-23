卓榮泰要民眾謝中油　國民黨轟謝主隆恩嗎？

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北3月23日電／針對“行政院長”卓榮泰聲稱“經過加油站應該跟中油說謝謝”，中國國民黨今天痛批卓榮泰搞錯對象。國民黨表示，油價政策本就是政府職責所在，民眾繳稅供養“國家”運作，如今卻被要求在加油時心懷感恩，令人啼笑皆非，難道人民加個油，還要先鞠躬致意、說聲“謝主隆恩”嗎？



“行政院長”卓榮泰昨日出席活動時談到，中油要漲1.8元，但中油已吸收了13.2元，這周中油吸收高達34億元，“大家經過加油站應跟中油說謝謝”。



國民黨指出，政府宣稱“原本要漲15元、實際只漲1.8元”，講得彷彿全民中了頭獎，但問題是，那“被吸收的13.2元”並沒有消失，而是轉進中油帳上，最終仍由全民埋單。簡單說，今天不收的錢，改天還是會用別的形式回來收，這種“先幫你墊、之後再算帳”的操作，竟然還要人民心懷感激，未免太過諷刺。



國民黨進一步表示，若照卓榮泰的邏輯，未來電價沒一次漲到位，是不是也要向台電道謝？水價稍微壓低，是不是洗澡前也要先致意？政府把基本施政責任包裝成恩惠，甚至要求人民回報情緒價值，這種思維才是真正讓人“油門踩不下去”的原因。



國民黨批評，“行政院”不思檢討能源政策失衡，導致對國際油價高度敏感，反而用“政府幫你擋下來”的說法自我表功，甚至進一步要求人民“說謝謝”，不僅失言，更顯示執政團隊已與民間感受脫節。人民面對的是物價上漲、生活壓力，而不是一場需要鼓掌的政績發表會。



國民黨強調，穩定油價與民生，本就是政府應盡之責，而非可以對人民邀功請賞的施政成果。與其要求民眾在加油時心存感激，不如誠實面對能源政策問題，提出長期穩定供應與價格機制，才是讓人民真正“不用一直說謝謝”的正辦。