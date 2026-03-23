賴清德核電大轉彎　綠前幕僚提大罷免教訓

針對賴清德宣佈預計3月底將核二、核三重啟計畫送核安會審議，綠營洪智坤在臉書發表看法。（照：洪智坤臉書） 中評社台北3月23日電／賴清德21日宣布，預計3月底將核二、核三重啟計劃送“核安會”審議，引起各界討論。他22日更稱，去年核三廠二號機停轉之後，就已經達到非核家園的目標，在符合“核安無虞、核廢有解、社會共識”3大前提下，才會重啟核電。對此，政治評論者、陳菊前幕僚洪智坤認為，“瞎挺”幫不了賴清德，反而耽誤了台灣能源政策反思檢討的機會。



洪智坤22日在臉書連發兩文表示，賴清德稱重啟是在野通過所以要依法行政、AI很耗電所以要重啟等語。他強調，不要低估這題的溝通成本，因為“非核家園”的世代跨度比同運或任何議題都更大更寬。你永遠要假設，高手在民間，受眾比你更專業更聰明，他們不只懂AI，更懂得早就有高耗能產業。



他指出，“非核家園”是世代跨度最大的議題，從18歲到108歲，以前你用了多少力氣說服人民反核，現在就要用更大的力氣進行溝通。他直言，“騙票”都沒那麼容易了，更何況是“說服”。所以，“瞎挺”幫不了賴清德，反而耽誤了台灣能源政策反思檢討的機會，大罷免大失敗的教訓就擺在那裡。



洪智坤進一步表示，自己很注意鄰近日本的案例，就是結合“領導力、政策力和社會說服力”的龐大溝通工程。2011年3月11日福島核災後，日本全面暫停核電廠營運，及至2026年東京電力重啟柏崎刈羽核能發電廠6號機組，日本政府與民間進行了多項工作，包括廢除原有的原子力安全保安院，成立隸屬於環境省、具高度獨立性的“原子力規制委員會，將“監管”與“推動”權限徹底分離，重建國際與公眾信任。



洪智坤說，日本也頒布“新規制標準”，強制要求所有電廠加裝抗震、防海嘯設施及應對恐怖攻擊的“特定重大事故設施”，並明定役期規範、設定2030年目標等措施。他建議，賴清德應多看、多聽、多討論，再進行下一步。