拋棄非核神主牌？莊瑞雄批：藍營拍手就好

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 資料照） 中評社台北3月23日電／賴清德21日表示，核二、核三具重啟運轉條件，台電預計3月底重啟計劃送“核安會”審議，外界質疑非核家園政策轉彎。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄強調，提交重啟計劃是走程序流程，這並非拋棄神主牌，而是讓社會大眾重新討論，要重啟核電的話要重啟幾座，“屏東核三、新北核二，還是核四也一起談？”，痛批中國國民黨支持就拍手就好，不要假悲憤。



媒體報導，莊瑞雄表示，現在沒有重啟的問題，目前台電預計提交重啟計劃是走程序流程，雖然重啟核電涉及戰略縱深的問題，但目前幾乎沒有條件，現在提出這個議題也非拋棄神主牌，而是要讓社會大眾重新討論，要重啟核電的話要重啟幾座，“屏東核三、新北核二，還是核四也一起談？”



莊瑞雄指出，依照賴清德提出的重啟三原則，“核安、核廢料有解以及社會共識”，上次重啟公投雖然贊成票較多，但並沒有通過門檻，至於核安問題要交由專家檢視，不用預設立場，而核廢料問題，目前各縣市光是第一階核廢料都已經不要，遑論高階核廢料。



莊瑞雄痛批，國民黨也不要在那邊假悲憤，國民黨就是“別人家的孩子死不完”，如果賴清德這個主張你們喜歡，“就拍手就好，不要在那邊酸言酸語”，別想賺這種政治紅利，以前就是霸凌屏東的核三，現在重啟的核電廠也包括核二，“總不能要核三重啟，核二就不要”，難道是因為核三在屏東是民進黨執政，核二在新北市是國民黨執政所以就不要，這也說不通。



莊瑞雄示，台灣正式邁入“非核家園”的時間點為2025年5月17日，當天核三廠二號機運轉執照到期停機，象徵台灣核電歸零，至今才不到一年，如果以發電成本來算，核能所產生的核廢料處理費也是所費不貲，“如果把核安風險跟核廢料處理也加進來，核能發電成本就不會便宜”，大家共同決定時要理性，不要柿子挑軟的吃，就好好檢視“重啟三原則”，至少要核廢料有解的時候再接著討論。