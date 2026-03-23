監督對美軍購　“立院”促增定期報告

“外交及國防委員會”與財政委員會23日聯席審查軍購特別條例草案。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月23日電／“立法院”外交及“國防”、財政委員會23日聯席審查軍購特別條例草案。中國國民黨籍外交委員會“立委”馬文君表示，她將要求“國防部”說明白這些不清不楚的條例內容。台灣民眾黨主席黃國昌則說，審查時要能暢所欲言，民眾黨會在二、三讀時做出最好決定。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄指出，民進黨團會全力嚴守程序，理性審查，不主動製造衝突，但若遭杯葛，也絕不退讓。



“立法院”預算中心報告曾指出，近年部分對美軍購案於簽署發價書後即大幅延長辦理期程，甚至有較原規劃期程延長逾1倍的辦理時間；為掌握特別預算採購項目的籌獲進度、各年度經費運用概況及預期目標的達成情形，建議增訂“定期報告”機制，強化“國會”監督功能。



媒體報導，馬文君指出，特別條例相關內容不少是後續塞入，連行政部門都講不清楚，已偏離特別條例應有的“特殊性”，形同濫用制度，“國防”預算近年已持續創新高，若情勢並非急迫，就應回歸一般預算，將於今天審查時要求“國防部”說清楚特別預算內容與用途。



馬文君說，“國防部”若要編列武器預算，應提早向“立法院”完整報告，釐清內容與必要性，而非留下疑慮；至於“行政院”說的無人機產業發展，屬產業政策範疇，應由“經濟部”主責，不應以“國防”名義讓預算缺乏監督。



黃國昌表示，民眾黨團已非常負責任地針對“國防”條例自提版本，“我們支持台灣“國防”自主、提升防衛能力，但絕對不容許貪污浪費，台灣人付錢就要拿到東西。”



黃國昌提及，希望在條例審查過程中，各黨團可以暢所欲言表達看法，若召委裁示條文保留，這本來就是召委可以有的權限，等到黨團協商階段，甚至是院會二、三讀時，將透過民主審議方式共同做出最好決定。