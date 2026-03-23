台軍方首度表明　火力反制陸方軍事目標

2025年屏東九鵬基地海馬士多管火箭系統首度實彈操演。(台陸軍提供) 中評社台北3月23日電／“立法院”23日審查3個版本的軍購特別條例草案。根據近期台官方書面報告指出，在聯合反登陸作戰方面，一旦解放軍航渡階段，台灣軍事優先以火力取代兵力，運用遠程火力對港口、後勤集結點等目標，執行火力打擊。這是台“國防部”首次於正式的官方報告，宣稱會反制攻擊對岸軍事目標，不過報告並未提及使用的武器裝備。



據透露，軍中一直有源頭打擊的用兵計劃，但不會有報復性的計劃。源頭打擊不是轉守為攻，而是為自我防衛，而且只打軍事目標。



根據《中時新聞網》報導，台軍方官員透露，軍中內部一直有“源頭打擊”的討論，漢光演習兵推也多次做過，台軍的雄風二E飛彈就是扮演這種角色。此外，新購的海馬士多管火箭系統的射程300公里ATACMS飛彈也打得到對岸。



據透露，美方未對ATACMS飛彈的使用，做出任何限制，但漢光兵推尚未做過攻擊對岸軍事目標的科目。



據指出，所謂“源頭打擊”，就是當發現大陸集結兵力於港口要渡海時，是否先發制人；例如發現解放軍對台發射飛彈的位置，是否反制予以摧毀。但這些軍事動作是被動，是在解放軍發動第1擊後，而且是為切斷解放軍攻台的登陸部隊。



此外，軍方內部也有所謂的“第2擊”，就是在敵人發動攻擊後，第1波敵軍兵力在海上，準備登陸。台方情蒐發現敵軍第2波兵力正在大陸沿岸集結，準備接續出兵，台方為減輕反登陸作戰的防衛壓力，很可能下令攻擊敵人在對岸第2波的集結兵力與後勤，但這是打軍事目標，不是打城市。



事實上，《紐約時報》在2019年的一篇專欄曾提及，台軍正針對中國制定“防禦和進攻計劃”，並引述不具名的台灣“高級政府官員”的消息稱，報復手段包括“空襲中國福建省”。當時“國防部”雖然嚴正反駁，但外界揣測是時任台“外交部長”吳釗燮放的話，真假虛實間，仍有用意。