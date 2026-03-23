館長嘲諷賴清德　非核已達目標就可復核

“館長”陳之漢。（中評社 資料照） 中評社台北3月23日電／賴清德21日表示核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計劃送“核安會”審查，“非核家園”政策轉彎引熱議。賴清德強調，去年5月17日，核三廠二號機停轉之後，就已經達到非核家園的目標。“網紅”館長陳之漢表示，他今天最想不開的一句話就是，賴清德說，“去年5月17日，已達到非核家園的目標”。



館長22日在《館長惡名昭彰》直播中表示，他今天最想不開的一句話，就是賴清德說去年5月17日，已經達到非核家園的目標。意思是廢完核之後，可以復核，表示“我廢過了”。



館長舉例說，就像是你公開說要減肥，昨天減了一天，就說減肥過了，這就是民進黨的承諾？昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生，他認為對人民、青鳥交代完了、也做完了、現在就是要重啟。



館長舉例認為，一些媒體報導，都是民進黨用來洗台灣人民的地，這些也都是2025年拿來大罷免的素材，相隔8個月，連一個小孩子都還沒出生，就出現驚天動地的轉變。我們苦苦喊了3年，他終於說對。



館長接著指出，公民行動聯盟等團體2025年包圍“立法院”，那時他們說，不是他們要來，也不是民進黨要發動的，而是這些公民團體看不下去。他質疑，他們一大堆人都是領民進黨補助，這些人也在反核，整天幫民進黨洗地板，幫民進黨散播廢核概念。