民眾黨團與李貞秀聯合質詢　綠抗議爆口角

民眾黨團採“聯合質詢”遭綠委抗議，藍委聲援。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，官員要不要接受李貞秀質詢成焦點。“立法院”內政委員會23日邀請陸委會主委邱垂正業務報告並備詢，民眾黨團首先聯合祭出3人“聯合質詢”，引起綠委反彈“過去沒有先例”、“破壞議事程序”，無黨籍“立委”高金素梅則聲援“沒有規定不行”，藍綠白一時間爆發口舌之爭，中國國民黨籍“立委”、召委廖先翔最終裁示休息協商，藍綠白“立委”立刻湧上主席台旁掀起另一番舌戰。



李貞秀23日登記為質詢第一棒，但民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍、白委陳昭姿出乎意料也跟著李貞秀站上發言台，白營祭出“聯合質詢”要保障李貞秀質詢權。



不過，民進黨籍“立委”王美惠、張宏陸立刻反彈指出，“過去從沒有先例”、“不要因為一件事影響內政委員會的氣氛”、“太誇張了啦”；無黨籍“立委”高金素梅則聲援，“沒有法規規定不行聯合質詢，“立法院長”韓國瑜已經決議尊重李貞秀職權”、“屬於個別委員權益行使”。



最後，廖先翔則表示，尊重委員行使權益，既然大家有意見，那就先休息協商。休息後，陳清龍第一個衝上主席台旁強調，“我們要維護李貞秀質詢的權益”、“按照過往的方式只會淪為上周的狀態，我們不接受”。無論綠委李柏毅如何抗議、溝通不可開先例，但陳清龍依然不退任何一步，強調要3個人聯合質詢。



白委邱慧洳、蔡春綢也拿出“只敢違憲，沒膽修憲、內政部+陸委會殺了陸配參政權”手舉牌圍上主席台聲援，高金素梅也持續敲邊鼓喊話“尊重主席裁量”。藍綠白一度喊話聲量高漲、差點又引爆口角衝突，直到李柏毅等綠委向陳清龍提議先去外面協商，廖先翔才宣布延長休息時間，暫時消弭衝突。



“立法院”內政委員會23日邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全列席報告業務概況，並備質詢。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜11日就李貞秀身分認定相關事宜召集朝野協商，最終裁示在司法最終判決前，應尊重李貞秀的“立委”身份與職權。不過，“賴政府”依然不甩，“立法院”內政委員會上周在民進黨籍“立委”、“立法院”內政委員會輪值召委李柏毅助攻下，“內政部長”劉世芳全程未上台接受李貞秀質詢，上周五在藍白聯手下，於院會將民眾黨團提案譴責劉世芳、李柏毅2案逕付二讀並交付朝野協商。