貼文沒核電廠除役重啟　范雲社群遭諷要罷賴

綠委范雲去年5月13日在Threads發文表示，沒有一個國家在核電廠除役後重啟的例子。（照片：范雲Threads） 中評社台北3月23日電／賴清德宣布，為因應AI時代電力的缺口以及國際間要求低碳電力，準備重啟核二核三廠。民進黨籍不分區“立委”范雲去年5月13日在Threads發文表示，沒有一個國家在核電廠除役後重啟的例子，痛批“藍白粗暴法制化，該罷就罷”。網友留言嘲諷：“原來最想罷賴清德？”



范雲是去年5月13日“核管法”在“立法院”院會表決後，她發“快訊”指“藍白搶先全世界，讓台灣成為全球第一個重啟核電廠粗暴法制化的‘國家’，剛剛三讀通過！到目前為止，沒有一個國家在核電廠除役後，要重啟的例子。請大家該罷就罷！”



去年同一時間，范雲也在臉書發文表示，核電的特性是彈性差，無法快速地起停，容易成為敵方攻擊的目標。老舊的核三廠一旦重啟，“斷層帶沒有改變、核廢料沒有改變，唯一變化的，就是越來越高的‘國安’風險跟成本！”



范雲說，台灣核電只佔發電總量不到5%，要全民承擔核電風險與維護成本“既不安全，也不經濟”，最重要的是，一旦發生核子事故，後果超過任何經濟損失。



當時范雲痛罵藍白，“從核廢料、地層段、到戰爭風險，藍白到現在沒有給全民專業的回答，只會指鹿為馬宣稱‘這是世界趨勢’。藍白的傲慢、藍白的粗暴、藍白的不顧‘國安’，衹有人民可以教訓。”



如今網友則紛紛留言批評，“潮水退了就知道誰沒穿褲子”、“當時是再反對什麼”、“民進黨要下台了嗎”、“之前整天反對的就是民進黨”；也不少網友嘲諷“要罷免賴清德了嗎？”、“罷免賴清德你我有責”、“原來妳最想要罷免的是賴清德？”