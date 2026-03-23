賴擬重啟核電　綠小黨質疑政治誠信

“重啟核電大轉彎 賴清德還有政治誠信嗎？”聯合記者會。（中評社 莊亦軒攝） 台灣基進黨主席王興煥。（中評社 莊亦軒攝） 台灣綠黨共同召集人甘崇瑋。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月23日電（記者 莊亦軒）“台灣前進陣線”23日在“立法院”召開記者會反對賴清德日前發言表示將重啟核電。台灣綠黨共同召集人甘崇瑋表示，台灣前進的夥伴們對賴清德的發言有非常深的疑慮，賴清德曾經表示到2032之前供電穩定，那又為何需要在此時宣布要重啟核電？



台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟及台灣綠黨組成的“台灣前進陣線”23日上午在“立法院”外舉行“重啟核電大轉彎 賴清德還有政治誠信嗎？”聯合記者會，要求政府停止核二、核三廠重啟相關規劃，並呼籲民進黨政府應在“核安無虞、核廢有解、社會有共識”三項條件未明確落實前，不得推動核電重啟政策，否則將嚴重破壞非核家園承諾與社會信任。



記者會中“台灣陣線前進”帶領群眾高喊口號，包括“老舊核電勿重啟”、“核安有疑慮”、“核廢無解”、“社會沒共識”、“賴清德誠信盡失”等，批評政府能源政策出現重大轉彎。



台灣綠黨共同召集人甘崇瑋表示，要求賴清德指示“經濟部”與台電停止核二、核三廠重啟計劃，強調在核安無疑慮、核廢料處置方案確定、社會形成共識之前，不應貿然討論是否重啟老舊核電機組。



台灣基進黨主席王興煥表示，台灣數十年來推動非核家園，是社會運動與政治改革長期累積的成果，如今政府卻釋出重啟核電訊號，令人質疑非核家園願景是否已被放棄。他指出，目前看不到重啟核二、核三的充分理由，包括機組老舊、核廢料處置未解、地質斷層疑慮及相關預算問題仍存在。

