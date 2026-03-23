綠黨團不回應道歉問題　稱核電無重啟時間表

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲(右)。（中評社 張穎齊攝） 民進黨黨團召開記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月23日電（記者 張穎齊）賴清德宣布核二、三廠具備重啟條件，月底送審“核安會”，掀起軒然大波，被質疑“非核家園”政策破功，要求道歉。民進黨“立法院”黨團23日開記者會回應，不斷重申並跳針強調，非核立場未變，任何重啟核電都須符合“核安、社會共識、核廢料處置”三大前提，現階段並無重啟時間表。



民進黨“立院”黨團上午舉行輿情回應記者會，幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋出席。



莊瑞雄表示，民進黨對非核家園立場“非常清楚”，核三廠已於去年5月除役，核電停止運轉是既定政策，黨內對核電的態度一貫，就是“沒有核安就不能使用”，即便外界討論核二、核三甚至其他機組重啟，也必須建立在三大原則之上，缺一不可。



莊瑞雄指出，核電議題不能簡化為成本問題，“不是像菜市場買菜”，必須把風險、社會接受度與長期影響一併納入考量，若核廢料無法妥善處置，社會也未形成共識，就不可能貿然啟動核電；即使要重啟，相關安全檢查與評估也需長時間進行，目前並無具體時程。



對於外界質疑“非核家園破功”？莊瑞雄反駁，這是過度解讀，政府能源政策本就需因應環境變化進行整體規劃，包括提升綠能占比與穩定供電來源，確保台灣在AI、半導體與外資投資快速成長下，電力供應無虞，政府已超前部署，評估至2032年供電仍可維持穩定。



面對媒體追問民進黨是否要道歉？莊瑞雄等未正面回應，一再重申立場沒變，重啟核電仍須三原則。



話鋒一轉，莊瑞雄也提到，中東戰火對能源供應的衝擊，目前霍爾木茲海峽若受阻，將影響包括卡塔爾與科威特在內的能源輸出，其中卡塔爾天然氣約占台灣進口4分之1，科威特原油也占一定比例，面對國際油價從每桶70美元飆升至100美元以上，政府已規劃加強向美國、澳洲採購天然氣，以分散風險。