李貞秀聯合質詢　官員要藍召委當傳聲筒

左起，白委陳清龍、李貞秀及陳昭姿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月23日電（記者 鄭羿菲）“立法院”內政委員會23日上演具陸配身份的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀質詢權攻守戰，最終綠營稍讓步，在中國國民黨籍“立委”、召委廖先翔裁示下，未反對李貞秀、陳清龍、陳昭姿“聯合質詢”，李貞秀也順利在質詢台上向陸委會主委邱垂正提問，行使自己的“立委”職權。



不過，邱垂正依然不願正面回應李貞秀提問，還得透過廖先翔當傳聲筒、間接發問，邱垂正才回應，也仍稱李貞秀“女士”。



在民眾黨籍“立委”聯合質詢結束後，廖先翔則以主席身份補充表達，行政官員應尊重發言“立委”，若未來行政官員仍以性別稱呼“立委”，他可能也會用同樣的稱呼來稱呼行政官員。



“立法院”內政委員會23日邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全列席報告業務概況，並備質詢。



李貞秀、陳清龍、陳昭姿聯合質詢時，由李貞秀第一棒發言。李貞秀批評，無論是陸委會、“內政部”或“行政院”都沒有資格判定“立委”資格身份，行政權若凌駕立法權，民主制度將蕩然無存，“行政院”既然可以決定“立法院”能不能監督，前所未見“違憲”將“立法院”權力踩在腳下，破壞“中華民國”“憲政”秩序，“賴政府”“毀憲”亂政莫此為甚。



李貞秀說，民進黨口口聲聲說自己是多元包容的政黨，20年前的民進黨還肯推動族群共榮，20年後的民進黨卻帶頭撕裂台灣社會，挑起族群對立，蔡政府時期陸配參政就職從沒有任何問題，換成“賴政府”開始各種羞辱、霸凌，專找陸配麻煩。所有民眾都有受到平等對待的權利，但現在的“行政院”卻帶頭藐視“國會”、踐踏民主法治，將弱勢族群當成政治鬥爭工具。



李貞秀接著問及，請邱垂正完整唸出“中華民國憲法”第四條，及“憲法”增修條文第十一條。邱垂正則看著李貞秀沒有任何要回應的意思，此時廖先翔則站起來要求邱垂正回答李貞秀“立委”所提的提問。



邱垂正一聽，先是把麥克風推到一旁，思考了2秒才向廖先翔說，向廖召委報告，李貞秀女士沒有及時放棄中國大陸的戶籍與國籍，不符兩岸人民關係條例的參選資格，也沒有照“國籍法”要求對“中華民國”單一效忠的義務。他要強調，衹有合法的“立委”才有“憲法”質詢權，對不具備“立委”資格的人，行政官員若回覆其質詢，就是“違憲”、違法的行為，政府依法行政不可能知法犯法。



見邱垂正並未回應問題，廖先翔重申，有關李貞秀委員所提的問題，請邱主委回應。邱垂正依然不肯接話，隨後聯合質詢的白委陳清龍說，請邱垂正回應李貞秀“立委”提問。綠委李柏毅則站起來喊，不是你的時間啊！不過，邱垂正則接話說，回覆陳總召的提問，政府處理兩岸關係依照“中華民國憲法”及其增修條文處理兩岸事務。