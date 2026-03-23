擋預算影響無人機發展？綠促韓國瑜協調

民進黨團召開記者會，喊話藍白速審預算。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北3月23日電（記者 張穎齊）今年度總預算案與軍購特別預算都還未審查通過，“行政院副院長”鄭麗君昨日表示，恐衝擊台灣無人機產業發展與關鍵技術布局。民進黨“立法院”黨團23日召開記者會呼籲，請中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜出面協調，盡速推動預算審議回歸正軌。



總預算中，各部會已編列超過72億元，就採購無人機、無人載具關鍵技術發展、資安檢測、法規制度建構、完善測試環境及產業鏈升級等面向進行整體規劃；“經濟部”去年統籌各部會業務提出“無人載具產業發展統籌型計劃”，已獲“行政院”核定，計劃規劃從2025年到2030年間，預計共將投入442億元，推動台灣無人載具發展。



鄭麗君22日指出，若“立法院”遲未審議今年度總預算，原已編列的無人機相關經費將無法執行，不僅影響產業發展動能，也可能延宕技術研發與國際市場布局，進而削弱台灣在全球供應鏈中的戰略地位。



民進黨“立院”黨團23日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋。



沈伯洋表示，從去年8月至今，許多預算無法動用，無人機產業也受影響，無人機屬於非紅供應鏈關鍵環節，可望創造上萬個工作機會，卻因總預算未審而停滯，不審預算就是與人民作對，藍白將預算審查作為政治操作工具，現在才說要討論審查，是跟今年年底選舉的選票有關，人民可擦亮眼看清楚。



范雲則指出，台灣在無人機零組件製造上具備優勢，有機會發展為“台灣製造”的重要產業，但若預算持續遭到杯葛，將影響經濟與“國安”發展。



媒體問，國民黨籍“立委”柯志恩、羅明才也有建議韓國瑜出面協調審查進度？



莊瑞雄回應，總預算規模擴大反映經濟成長，“國會”應善盡監督職責進行審查，而非將預算當作政治籌碼，“立法院”若長期不審預算，將影響“國家”運作，也會損害“國會”形象，史無前例，讓“國會”在人民心中的地位下降，呼籲朝野理性討論，儘速將預算付委審查，即便需刪減或凍結，也先付委再說。