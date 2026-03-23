遭質疑反核立場轉變　蘇巧慧：反核廢放新北

蘇巧慧今天受訪說明反核立場。（蘇巧慧辦公室提供） 中評社台北3月23日電／賴清德拋“核二、核三廠具備重啟運轉條件”說法，由於核二廠位於新北市，藍營質疑民進黨“立委”、新北市長參選人蘇巧慧立場轉變。蘇巧慧今天特別受訪強調，其實這10年來的立場、發言，是一模一樣的，“沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能”。



由於核二廠位於新北市，賴清德擬重啟核二、核三，對新北市選情也可能造成衝擊。



蘇巧慧指出，台灣要使用核能，最大的問題就是安全有疑慮、核廢無解。沒有任何地方願意收，新北拒絕，她當然也反對我們新北核二變成核能的最終處置場。



她表示，10年前剛進到“立法院”的時候，剛好就是在教育文化委員會監督原能會，所以大家可以看到我這10年來對於核能議題的發言始終一致，也就是“沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能”。



蘇巧慧表示，在這樣的狀況下，我們當然不能同意，也拒絕新北成為核廢的最終處置場。可是，如果有一天世界上發明了既安全、又沒有核廢料的新核能，那我們當然不反對。大家可以去看她昨天的發言逐字稿，其實是和這10年來的立場、發言，是一模一樣的。



蘇巧慧表示，現在的狀況是，政府依照“立法院”藍白通過的法律，在對核電廠進行安全檢測，未來還需要“安全無虞”、“核廢有解”，而且還要有“社會共識”，這三個步驟完成之後，才有可能到達重啟的階段。所以，現在連第一步安全檢測都還沒有完成，重啟之路還非常非常的漫長。