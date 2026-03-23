編20萬架無人機預算　顧立雄：台要自主生產

台“國防部長”顧立雄。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月23日電（記者 張嘉文）針對“行政院”版本的軍購特別條例中，非常大比例編列於無人機。台“國防部長”顧立雄今天答詢時強調，不可能期待這20萬架無人機，就能打一場島嶼防衛戰，戰時必須能如烏克蘭一般，在台灣持續自主生產，要建立產業鏈的話，就要給廠商一個“長單”，他們才會願意投資。



“立法院”外交、“國防”及財政委員會今日聯席審查“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”，顧立雄受邀出席進行報告且備詢。



民進黨“立委”陳俊宇質詢時問到，條例裡面有編列20萬架無人機的預算，這部分為何不能放在年度預算處理？



顧立雄回應說，從俄烏戰爭到現在的美伊戰爭，都可以看到無人載具的重要性，之所以需要編入特別預算中，是考慮到快速的科技進展，透過推動無人載具產業發展鏈來提升“國防”自主能力。



顧立雄強調，不會一次性採購20萬架無人機，一定是分批的。假如排入年度預算，就難以吸引民間廠商投入，也因此難以建構自主產業能力。



顧立雄說，在台灣有最健全的產業供應鏈，對我們的“國防”韌性是何等的重要。我們不可能期待說，用這20萬架或者說是5萬架，就能打一場島嶼防衛作戰，但就如同烏克蘭一樣，要在國內就能自主生產無人機，這個產業鏈要建立起來，而這個產業鏈如果不能看到長單，廠商如何願意建立產線來投資？