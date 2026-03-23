重啟核電要道歉嗎？范雲遭媒體輪番提問

綠委范雲在記者會上發言。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月23日電（記者 張穎齊）賴清德宣布核二、三廠具備重啟條件，月底將送“核安會”審查，遭各界質疑民進黨“非核家園”政策破功。民進黨政策會執行長吳思瑤23日堅稱，民進黨“非核家園”立場未曾改變，反而批評中國國民黨過去高喊反共，如今立場是否仍在？要求說清楚。



民進黨不分區“立委”范雲過去曾公開表示“沒有國家重啟核電成功”，批評在野黨推動核電法制化，如今政策轉向是否自相矛盾？是否應該道歉？范雲並未回應是否道歉，重申民進黨反對國民黨與在野黨推動核管法法制化，是因在野黨未提出核廢料處理具體解方，即便現行程序推動，仍須經由“核安會”嚴格把關安全條件，這不代表一定會通過。



范雲則在記者會上被輪番提問，是否要為過去批藍白修法重啟核電道歉？她說，核電成本不僅是發電成本，還包括整體社會成本，尤其核廢料處置問題始終未解，自己確實曾提及“重啟案例極少”，目前國際上也僅有如美國明尼蘇達州曾討論但未成功的個案，顯示重啟核電並非普遍趨勢。



民進黨長期以來主打“非核家園”神主牌，去年核三除役後，正式完成非核家園。豈料賴清德21日則表示，“立法院”通過核管法，政府要依法行政，“經濟部”審慎評估後回文台電，表達核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計劃送“核安會”審議。



面對各界批評非核家園政策轉彎，吳思瑤23日在“立法院”受訪表示，自去年5月17日核三廠除役至今已逾300天，台灣已進入非核家園階段，哪裡有轉彎、哪裡有改變？目前台電送交的核三再運轉計劃與自主安全檢查，都是依據“立法院”通過的《核管法》依法行政，並非政策轉彎。