藍白合作李貞秀代理召委　綠委叫罵

白營與藍委廖先翔合作，讓白委李貞秀擔任代理內政委員會召委，坐上主席台。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，“立法院”內政委員會23日邀請陸委會主委邱垂正列席報告，台灣民眾黨則連續出招，除祭出“聯合質詢”讓李貞秀順利站上質詢台提問外，也與中國國民黨籍“立委”、召委廖先翔合作，廖暫離讓李坐上主席台擔任“代理召委”，讓質詢的民進黨籍“立委”黃捷一時間愣住，藍綠白掀起另一輪口角。



李貞秀與黃捷過去就有不少爭執，民眾黨“立法院”黨團上周五提兩案譴責“內政部長”劉世芳、民進黨籍“立委”、內政委員會召委李柏毅時，黃捷發言質疑，李貞秀女士效忠的是哪一個國家？並接續批評，而李貞秀則在台下比“倒讚”引發熱議。



“立法院”內政委員會23日邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全列席報告業務概況，並備質詢。



黃捷質詢時，廖先翔還在主席台上擔任主席，黃捷表示，今天的程序其實是合法掩護非法，她看不懂為何國民黨與民眾黨“立委”要聯合搞首開先例的聯合質詢，破例護航一位雙重國籍民眾開委員會先例。



沒想到，黃捷話說到一半，廖先翔把主席的位置交給李貞秀，隨即離開內政委員會，黃捷看了李貞秀一眼直接愣住，不知如何接下去質詢，黃捷愣了1秒後才喊，暫停質詢時間，因為召委不在，等召委回來，或先休息。



李貞秀則回擊，她現在是代理召委，請尊重代理召委。黃捷並未放棄，仍高喊，請廖先翔先回來再進行會議。李貞秀則宣布，代理召委裁示會議繼續。黃捷則嗆聲，主席必須是“立委”身份。李貞秀則說，謝謝，她是代理召委，代理召委宣布時間繼續。此時，黃捷質詢的時間計時表仍一秒秒地扣，並未如黃捷所喊暫停。



此時，民進黨籍“立委”李柏毅、王美惠紛紛站起來聲援黃捷，綠白誰也不讓誰，彼此僵持了約3分鐘，才看到廖先翔慢慢地走進會議室，李柏毅趕忙上前周旋，廖先翔才上台與李貞秀握手，坐上主席台。黃捷才接著向走下主席台的李貞秀喊，小動作不用這麼多啦！