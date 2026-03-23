介文汲：特朗普拿自己與共和黨前途豪賭

介文汲。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北3月23日電／美以伊戰爭進入第四周，伊朗首次在與美以衝突中發射遠程飛彈，美國消耗也逐漸廣大，特朗普政府近日向美國國會提出2000億美元的額外軍費需求。前駐紐西蘭代表介文汲指出，特朗普正拿自己與共和黨的政治前途進行一場豪賭，甚至被戰略學者質疑“將以色列利益置於美國之上”的戰略錯誤。



介文汲22日在《新聞大白話》節目中表示，伊朗有打長期戰爭的實力，北邊裡海距離與俄羅斯很近，很容易有外援進入，國內農產品、能源產品除自給自足外，還可以外銷。美以陸軍部隊不進入伊朗，長期只靠遠距精準打擊，對伊朗的戰力消耗還是有限。



他說，反觀，對美國而言消耗量非常大，戰斧飛彈一枚可能要價150萬元美金，甚至180萬元美金，所以特朗普才會跟美國國會申請2000億美金額外預算。這場戰爭打到現在，美國消耗很大的經濟能力。



他指出，以美國現在的經濟狀況，不要說2000億，就算拿1000億打這場對美國大多數人民都懷疑的戰爭，就特朗普而言，是特朗普對美國國內領導力很大的賭注。特朗普賭的不只他個人，還包括共和黨同僚的政治前途，特朗普什麼時候要下賭桌，還是要加碼，全憑特朗普的一念之間。



介文汲認為，現在看起來，特朗普選擇繼續加碼，愈賭愈大。他更指出，美國戰略學者近日直言，特朗普這次沒有把美國的國家利益放在第一，而是把以色列的國家利益放在第一，是最大的錯誤。