鄭麗文喊話綠“台獨”　反核神主牌該下架了

國民黨主席鄭麗文。（截自“歷史易起show”YouTube直播畫面) 中評社台北3月23日電／賴清德拋出核二、核三重啟議題引發議論，中國國民黨主席鄭麗文說，民進黨的兩大神主牌“台獨”、反核都可以找個黃道吉日開個全代會把神主牌下架了；鄭麗文也提到，那核四要不要用？當年是誰像土匪一樣做了愚蠢決定把燃料棒送走？



鄭麗文21日接受網路節目“歷史易起show”訪問時，批評反核團體為何後知後覺？等賴清德講了才知道民進黨要重啟核三，是假裝看不見還是自欺欺人要繼續騙下去？民進黨欠台灣人道歉，就是裝笑維，跟台灣人講一定要非核家園，2025年剛剛把核電停掉，2026年就要重啟核三，把全台灣人當傻瓜。



鄭麗文指出，民進黨反核的過程讓台灣付出多少代價，就因為意識形態的民粹跟愚蠢，台灣人付出多少代價？國民黨這段期間說了會缺電必須有核電，但民進黨是怎麼抹黑攻擊？還說絕對不會缺電。



鄭麗文認為，民進黨“台獨”跟“反核”這兩個神主牌都可以找個黃道吉日下架了，每一個民進黨執政的“總統”，都說不會“台獨”，為何不下架“台獨黨綱”？現在“總統”跟“行政院長”都要重啟核電，那兩個神主牌都能放下，這樣全台灣都能解脫。



鄭麗文表示，民進黨不願意放台灣人一條生路嗎？過去幾年來因為這兩個神主牌耗費多少不必要資源時間，製造多少仇恨對立，不是民進黨該負責嗎？民進黨該開全代會，重新修改黨章，整個黨的路線跟意識形態要重新調整，重新辯論，不明不白把兩個神主牌擺在那邊想騙誰？



對於有些昔日反核，如今隨賴擁核的人，鄭麗文諷刺，以前反核是政治正確，一夕之間擁核又變成政治正確，“你們腦子不錯亂嗎？”



鄭麗文也提到，那核四呢？有最新技術、最先進電廠不用，要重啟核三，那核四要不要用？當年是誰像土匪一樣把核四燃料棒送離台灣，愚蠢反制粗暴決定，跟流氓沒兩樣。



鄭麗文指出，即使核四也啟動，台灣電還是不夠，不是重啟核三就完了，核四加進去也才20%，綠電再生能源比例拉不上來，大部分都還是靠火力。且應該要思考如何淘汰最骯髒、污染最嚴重的火力發電，應該停掉的機組都還在延役，“都在用我們的命在發電”。