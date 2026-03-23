前台灣中油煉製部執行長涉貪潛逃一審判25年

中油大樓。（照片：台灣中油臉書） 中評社台北3月23日電／前台灣中油股份有限公司煉製部執行長徐漢涉貪，因電子腳鐶遭拆卸又拘提未果被通緝。全案一審橋頭地方法院今天上午宣判，依貪污等11罪判徐漢25年、褫奪公權9年。可上訴。



橋頭地方法院今天上午宣判，依貪污等11罪判徐漢合併刑期25年徒刑、褫奪公權9年。詳細判決理由尚未公布。



徐漢19日被科技設備監控中心發現，電子腳鐶在屏東縣萬巒鄉附近遭拆卸，經橋院發拘票拘提未果，20日經法院踐行通知具保人程序，並通知具保人帶同被告向法院報到未果，認為徐漢已逃亡或藏匿，裁定沒收保證金新台幣500萬元並發布通緝。



全案起因徐漢於2019年8月至2022年擔任中油煉製部執行長期間，涉向業者收回扣，2022年1月遭搜索，經橋頭地檢署查出其收賄金額達1686萬多元，徐漢等21人及3間公司，於2022年5月間遭依涉犯貪污治罪條例等罪起訴。



徐漢於2022年1月27日遭聲押獲准，2023年6月7日經橋院裁定500萬元交保，並限制住居、出境及出海、定期報到，另外，橋院自去年5月19日起對徐漢實施科技監控，包含配戴電子腳鐶、持科技監控手機自拍報到等。



全案原定1月30日宣判，但橋院考量案情繁雜，且被告人數及卷證眾多，製作判決書所需時間較原預期長，延至今天宣判，並要求徐漢等4名被告宣判時到庭聽判，不到得逕予拘提。