馬英九基金會之亂　鄭麗文揭始作俑者

國民黨主席鄭麗文接受“歷史哥”李易修專訪。（照片：《歷史易起SHOW2.0》YouTube） 中評社台北3月23日電／馬英九文教基金會日前發布人事異動新聞稿表示，基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈離職，未來的個人言論及行為，均不能代表馬英九立場，引發外界各種揣測。中國國民黨主席鄭麗文23日接受“歷史哥”李易修訪問時透露，始作俑者是藍營的、本來馬身邊的人，過去就對國民黨造成無法回覆的傷害，這是他慣用的風格，過去做過很多這樣的事。



“歷史哥”李易修問到馬英九基金會事件，鄭麗文表示，有些事情就是面對它處理它，很心疼蕭旭岑，他一心一意就是要保護馬英九顧全大局。她對事情瞭解也希望事情可以越早圓滿落幕越好，蕭顧全大局所以第一時間就離開基金會。



鄭麗文認為這樣也好，蕭旭岑擔任副主席後，他工作越來越重，包括兩岸事務推動，也上媒體接受訪問，希望他有更多時間投入黨務，現在很缺人手，這麼好人手很難找，他本來兼顧基金會，現在百分之百投入黨務，“對我也是好消息。”



鄭麗文說，她對蕭非常瞭解，非常信任他，蕭是正派的，很熟悉馬英九的兩岸論述，跟在馬英九身邊非常熟悉非常瞭解馬英九的兩岸交流，他都有參與，這樣的經驗難能可貴，蕭旭岑對國民黨忠心耿耿，對馬英九也很用心。



鄭麗文說，她作為黨主席，也是希望保護馬英九，蕭旭岑也可以心無旁騖專心黨務，其實滿單純。至於各方傳聞，鄭麗文說很多衍生的都是假的，各種故事都是編的。



鄭麗文透露，始作俑者是藍營的人，是“本來馬英九身邊的人”，本來就長期對國民黨造成無法回覆傷害，這是他的慣用風格，過去做很多這樣的事，大家都很熟悉某些人長期都會做什麼事情。



鄭麗文說，她作為主席，還是要保護整個藍營，她認為黨很大，本來就會有不同意見，這件事被刻意放大的，作為主席不要被他們影響牽動，明明是微不足道的事，少數一兩個人有意興風作浪，不會因為這樣影響心情，媒體擴大解釋也不要反應過度。