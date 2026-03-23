不認同藍版軍購條例？盧秀燕低調不表態

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月23日電（記者 方敬為）“立法院”“外交及國防委員會”今天與財政委員會聯席審查軍購特別條例，外傳中國國民黨籍台中市長盧秀燕訪美交流後，不認同藍營拍板的“新台幣3800億元＋N”版本，她今天對此不予回應，但強調，她擔任“立委”時期，長年在“外交國防委員會”，這次訪美有許多美方朋友特地接觸，交流範圍相當廣泛，未來找時間再向大家報告。



軍購特別條例23日在委員會進行審查，包括“行政院”版本新台幣1.25兆元“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”、國民黨“立法院”黨團所提“強化“國防”及對美軍事採購特別條例草案”、民眾黨“立法院”黨團所提“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案”等3個版本聯席審查。



盧秀燕近日出訪美國，拋出“不要輕忽戰爭發生的可能性”，其子弟兵、國民黨“立委”黃健豪解讀，盧不屬意藍營“3800億元＋N”版軍購案，比較傾向藍委徐巧芯提出的“8100億元”軍購版本。



盧秀燕23日出席“台中國際會展中心”開幕典禮，被問到對軍購條例審查的看法，笑而不語，態度低調，但提及她上周出訪美國，有與不少美方有人深入且廣泛交流。



盧秀燕指出，因為她在擔任“立委”時期，長時間在“立法院”“國防”以及外交委員會，結識許多美方友人，雖這次到美國訪問主要是城市交流，但不少之前結識的美國朋友，也趁這次機會“跟我碰面談一談”，當然只要能夠為台灣發聲，她都很樂意多方接觸，交流範圍相當廣泛，未來找時間再向大家報告。