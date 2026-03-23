餐會和天道盟同框　李四川競辦：蘇貞昌也熟

國民黨新北市長參選人李四川出席台北縣時期各鄉鎮代表會主席聯誼餐會。（照片：李四川競選辦公室提供） 中評社台北3月23日電／中國國民黨新北市長參選人李四川遭爆月初與天道盟天和會副會長游象賢合影，李四川競選辦公室23日表示，當天為台北縣時期各鄉鎮代表會主席聯誼餐會，各黨人士皆有參與，並反擊民進黨新北市長參選人、“立委”蘇巧慧，指許多現場人士和前北縣長蘇貞昌都很熟，“怎麼女兒要出來選舉，就把這些父親的老朋友，說成要謹慎往來？”



李四川競選辦公室表示，根據與會人士提供的照片，當天是台北縣時期各鄉鎮代表會主席聯誼餐會，該餐會出席人員為台北縣時期的鄉鎮代表會主席及中和市歷屆代表，這也是為什麼前中和市民代表游象賢會在現場。李四川以前台北縣副縣長身分受邀，下班後出席，過程中與在場人員合照，呼籲“有心人士不必含沙射影、亂做文章”。



對於蘇巧慧稱“和什麼樣的人士往來，都要謹慎”，李四川競選辦公室表示，蘇巧慧的父親蘇貞昌在擔任台北縣長時，和許多現場人士都很熟，也會和大家打成一片，“怎麼女兒要出來選舉，就把這些父親的老朋友，說成要謹慎往來？”。



李四川競辦表示，蘇巧慧發言刻意故弄玄虛，但當中許多人也是蘇貞昌台北縣長時期的鄉鎮代表，請蘇巧慧不必含沙射影。