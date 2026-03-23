審軍購　賴士葆：連裝修商都能得標沒道理！

藍委賴士葆。（中評社 張嘉文攝） 顧立雄。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月23日電（記者 張嘉文）“立法院”“外交及國防委員會”及財政委員會今日聯席併案審查朝野3個版本的“國防”特別預算條例，中國國民黨“立委”賴士葆質詢“國防部長”顧立雄時直言，官方的1.25兆預算裡面很多是台灣採購，所以不可能通過，而國民黨版本的“3800億元＋N”，只要美國發價書來，台灣需要的，這兩個條件都滿足，他就會支持。



賴士葆說，“部長你要珍惜我的支持喔！否則就是衹有3800億 ”，他舉例說，無人機的部分沒有人反對，但這些可以放到年度預算裡，國民黨不是不支持“國防”工業，但連裝修商都可以來得標，這沒有道理，工程會要跟著去修法，更沒有道理。顧仍強調，1.25兆的特別預算規模，才具備完整性。



目前的軍購條例分為“行政院”版本，編列共1.25兆元，時限至2033年12月31日，朝向完整“台灣之盾”防禦能量，並建立台灣軍功產業發展；國民黨版本為3800億元＋N、至2028年底，條列八項裝備；民眾黨版為4000億元、至2033年底，條列五項裝備及其他為因應軍方作戰能力急速提升需求，且已取得外國同意售出項目。



賴士葆質詢時強調，院版的軍購特別條例中，很多是台灣內部的商業採購，這些可以放到年度預算裡，所以特別預算匡列到1.25兆元，這不可能。



賴士葆說，國民黨版本的“3800億元＋N”，其中N的新軍售項目已經出現，據外媒報導，特朗普政府準備宣布對台新的軍售約140億美元，這樣加起來就大約將近8到9千億元，這些只要美國發價書來，是台灣需要的，這兩個條件都滿足，他自己就會支持。

