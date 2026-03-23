顧立雄：美不會接受藍3800億防務特別預算

顧立雄。（中評社 張嘉文攝） 綠委王義川。（中評社 張嘉文攝） 外交、國防和財政委員會23日聯席審查“強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案”案，邀請顧立雄出席備詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月23日電（記者 張嘉文）台“國防部長”顧立雄今天在“立法院”答詢，針對中國國民黨提出的特別軍購條例新台幣3800億＋N版本表示，美方不會接受，這會使得美方質疑台灣的防衛決心，和防衛能力形成的破口。



“立法院”“外交及國防委員會”和財政委員會今日聯席審查“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”案，邀請顧立雄出席備詢。



目前的軍購條例分為“行政院”版本，編列共1.25兆元，時限至2033年12月31日，朝向完整“台灣之盾”防禦能量，並建立台灣軍功產業發展。國民黨版本為3800億元＋N、至2028年底，條列八項裝備。民眾黨版為4000億元、至2033年底，條列五項裝備及其他為因應軍方作戰能力急速提升需求，且已取得外國同意售出項目。



民進黨“立委”王義川質詢時問顧立雄，如果最後通過的是國民黨的版本，美方會接受台灣這個3800億元的軍購嗎？



顧立雄說，他認為不會，這會讓美方會質疑我們的防衛決心，和防衛能力強化所形成的一個破口。



顧立雄強調，美方是“高度、高度”重視我們這個1.25兆的預算審查與通過，美方認為要集體嚇阻、承擔防衛，而台灣將面臨是否不願意承擔防衛責任的質疑，對美方來說，印太戰略也將會受到嚴重打擊，這也是美方無法接受的原因之一。