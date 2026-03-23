盧秀燕秀政績　中台灣縣市相挺

台中國際會展中心開幕典禮。（中評社 方敬為攝） 台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月23日電（記者 方敬為）由台中市政府自籌近新台幣百億元新建的“台中國際會展中心”，今天舉辦開幕典禮，中國國民黨籍市長盧秀燕與營運單位外貿協會董事長黃志芳共同主持開幕儀式，中台灣7縣市政府代表、8國駐台代表共襄盛舉。盧秀燕表示，該中心將是中台灣與世界連結的門戶，未來中部產業能就近會展，台中也正式邁入全球會展版圖。



歷經20年的籌措與興建，“台中國際會展中心”，23日舉行開幕典禮，典禮以“世界台中，馬到成功”為主題，由盧秀燕率市府團隊，與營運團隊外貿協會董事長黃志芳、“經濟部”、新竹縣市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市等縣市政府代表、外國駐台代表、工商團體及產業各界領袖，共同見證台台灣首座國際級會展場館正式開幕。



盧秀燕表示，台中國際會展中心開幕後，將啟動第二期的開發作業，希望台中國際會展中心能夠成為台灣拼經濟的金雞母，生生不息、百業欣榮、民富國強。



盧秀燕指出，投資金額達新台幣89億元的台中國際會展中心，為全台唯一獲得鑽石級綠建築標章的會展中心，由台中市政府出資興建、外貿協會營運管理，場館面積4萬坪，規劃2360個展覽攤位、5000個會議席次，可容納1.26萬人。



場館自去年10月21日啟動試營運，五個月內成功舉辦10場大型展覽與活動，以亮眼數據證明場館的市場吸引力。首場“2025台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展”三天創造約新台幣6.5億元產值；今年初舉辦的“2026台中百工百業博覽會”更吸引超過20萬人次入場，4天促成約5億元成交金額。

