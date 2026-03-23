邱垂正拒李貞秀質詢　藍委：陸委會可廢掉

陸委會主委邱垂正接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 藍委王鴻薇。（中評社 鄭羿菲攝） 海基會董事長蘇嘉全接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 內政委員會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月23日電（記者 鄭羿菲）陸委會主委邱垂正23日拒絕接受台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀質詢，國民黨籍“立委”王鴻薇嘲諷，既然陸委會要配合民進黨的兩岸“一邊一國”適用《“國籍法”》，陸委會真的可以揮刀自宮，廢掉兩岸人民關係條例、廢掉陸委會。



“立法院”內政委員會23日邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全列席報告業務概況，並備質詢。



王鴻薇質詢時先問蘇嘉全說，李貞秀的爭議事件，會否影響兩岸交流對話？她個人認為，李貞秀事件某種程度會影響，已有基層陸配質疑參政權受到影響，你是不是認為兩岸交流與對話應該加把勁？



蘇嘉全回應，相關問題還是由陸委會回答比較好，海基會是個平台，無論是講會不會影響，都太過主觀，行政部門應該評估。而海基會與海協會的交流一直都有，一年我們服務案件有近31萬件，若沒有交流根本無法服務，只是比較高層次的對話，現在沒有了，但平常的交流還是繼續。另外，海基會不管因政治因素如何彼此攻防，都不影響服務兩岸人民與台商的功能。



王鴻薇轉向詢問邱垂正，目前為止有沒有大陸人民來台取得戶籍後，成功放棄中華人民共和國籍？



邱垂正回應，陸配取得大陸官方證明有相當的困難，大陸政府可能阻擾不會配合。王鴻薇接著說，至少到目前為止，原陸籍人士取得台灣戶籍，但要放棄中華人民共和國籍是無法成功的，現在“內政部”卻要求李貞秀必須放棄大陸國籍才保有“立委”身份，某種程度就是在強人所難。



王鴻薇批評，“賴政府”執政真的是精神錯亂，既然你們要配合兩岸“一邊一國”適用“國籍法”，陸委會真的可以揮刀自宮，廢掉兩岸條例、廢除陸委會，否則就會出現邏輯錯亂。邱垂正則回應，我們依法行政⋯⋯，話還沒說完，王鴻薇就打斷說，當你拒絕李貞秀質詢時，還在講依法保障陸配參政權時，真的非常諷刺。現在連基層陸配參政權陸委會都無法保障。