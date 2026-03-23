桃議員質詢聚焦中東戰事　憂油價漲物價波動

國民黨籍桃園市議員舒翠玲23日質詢。（中評社 盧誠輝攝） 桃園市議會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月23日電（記者 盧誠輝）中東戰事持續，國際原油價格劇烈波動，台灣23日汽、柴油每公升分別調漲新台幣1.8元及1.4元。多位不分藍綠桃園市議員23日質詢時都聚焦中東戰事所帶來的影響，憂心油價上漲會造成物價波動，提醒桃園市政府應提早因應。



桃園市議會23日舉行第3屆第7次定期會議，由桃園市政府經濟發展局長張誠進行工作報告並備詢。中國國民黨籍桃園市議員舒翠玲質詢時聚焦中東戰事表示，因為大家都不知道中東戰事何時才能結束，而石油一旦調漲，萬物就會齊漲，她提醒桃園市政府應做好穩定物價機制。



舒翠玲指出，美伊戰爭目前已邁入第4周，除了石油飆漲外，她也很擔心台灣的天然氣是否還足夠使用，雖然中央說會想辦法去調非中東地區的天然氣，但因為各個國家自己也都要用，所以她相信能調到貨的數量應該相當有限，且就算真的調到貨了，應該也是所費不貲。



舒翠玲提到，原本反核的民進黨政府雖然現在開始出來說要恢復核二廠、核三廠，但她也憂心在這段過渡期間，燃煤的可能性會大增，所以市府對桃園的燃煤狀況應該要特別注意，如果現在電廠都在用燃煤，對環境和空氣所造成的影響，應該要跨局處去討論，並做好電力調配機，提早來做因應。