陳光復病況曝　家屬引航海王台詞堅持不退

澎湖縣長陳光復家屬在臉書發文曝露他的病況。(照:陳光復臉書) 中評社台北3月23日電／民進黨澎湖縣長陳光復頭部重創入院1個多月，近期綠營不斷傳出“換將”聲浪，不過，日前陳光復家屬在他臉書發文強調“參選到底”，23日其家屬又引用動漫《航海王》的台詞“如果我後退的話，我曾重視的誓言和約定，就會全部消失”，政治意味濃厚。



陳光復家屬也在臉書說明陳的病況，經過3次手術，目前腦部恢復穩定，並於上周進行頭顱復原。



陳光復家屬23日在其臉書發文表示，這一個多月來，因為大家的關心、集氣與每一聲加油，支持著陳光復成功熬過難關、跨越生死關頭，期間具體的醫療經過與現況有許多謠傳，為避免不必要的誤解在此說明。



陳光復臉書說明，2月17日大年初一發生意外後，縣長因傷及大腦及腦幹，導致呼吸心跳停止及休克，後經澎湖三總醫師搶救，恢復心跳。後送高雄榮總，醫師採取了切開頭蓋骨，降低腦壓，經過3次手術，目前腦部恢復穩定，並於上周進行頭顱復原。



陳光復臉書提到，現在陳光復的腦部狀況已經恢復穩定，雖然目前仍在加護病房由醫療團隊嚴密調養，但除了腦部需要時間康復外，其餘的身體各項指標都非常好，目前的治療也已邁向中醫與西醫整合復健的階段，感謝各界對他的關心與支持。



陳的臉書PO出與妻子吳淑瑾參加2024澎湖國際海上花火節的照片，當時陳光復裝扮成航海王角色魯夫，夫妻兩人緊靠在一起。



臉書文末指出，這張照片讓他們想起航海王角色索隆曾經說過“我只知道，如果我後退的話，我曾重視的誓言和約定，就會全部消失，然後，再也不會回來了。”