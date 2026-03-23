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史瓦帝尼邀賴4月出訪 林佳龍：評估後送府
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2026-03-23 16:24:32
林佳龍。（中評社 資料照）
中評社台北3月23日電／非洲“邦交”國史瓦帝尼邀請賴清德4月訪問，台“外交部長”林佳龍今天受訪表示，已收到史國的邀請函，，因為4月是史瓦帝尼重要的國家慶典，也是史王登基40週年。台灣跟史國“建交”58年，他們建國58年，這些都是重要的日子，當然“外交部”在進行詳細的評估，也會將評估結果送到府，由府做最後的決定。
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