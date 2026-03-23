台派陳昭姿逼問兩區、“兩國”？邱垂正：兩岸

左起民眾黨委員陳清龍、陳昭姿、李貞秀聯合質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，同黨“立委”陳昭姿23日再嗆民進黨，台灣中國“一邊一國”不是在路上、在“立法院”用喊的就成，她樂意連署提案。她也轟陸委會主委邱垂正，要引用中華人民共和國的國家情報法就不要只談半套，按中華人民共和國的國籍法，李貞秀早已喪失中華人民共和國籍。



陳昭姿甚至逼問陸委會主委邱垂正，所以兩岸現在是兩個“國家”還是兩個地區？邱則打太極回應，兩岸關係就是兩岸關係。



此時，台下的民進黨籍“立委”則不再像上周五院會時，狂喊“台灣中國一邊一國”，反而衹有靜靜地等陳昭姿質詢時間結束。



“立法院”內政委員會23日邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全列席報告業務概況，並備質詢。



陳清龍、李貞秀、陳昭姿聯合質詢時，陳昭姿頻頻點名民進黨嗆聲，她表示，上周五在“立法院”會質詢，台下民進黨籍“立委”一片高喊“台灣中國一邊一國”，請問邱垂正，根據“中華民國憲法”及兩岸人民關係條例，台灣與中國現在究竟是兩個地區還是兩個“國家”？



邱垂正則顧左右而言的說，我們依照“中華民國憲法”、“憲法”增修條文及兩岸人民關係條例處理兩岸事務，我們認為“中華民國”是“主權獨立的國家”，台灣從不是中華人民共和國的一部分，“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬。陳昭姿逼問，所以兩岸現在是兩個“國家”還是兩個地區？邱垂正則打太極回應，兩岸關係就是兩岸關係。



陳昭姿反諷道，她一向主張台灣中國“一邊一國”，但那是理念，還得必須通過“修憲”才能達成，這無人可以否認。民進黨籍“立委”、新潮流的林宜瑾之前還提案要修兩岸人民關係條例，要把台灣與中華人民共和國這兩個詞放進去，並欲將“憲法”中的“國家統一前”刪除，但最後請助理用立可帶塗掉撤案了，若是由與賴清德同一派系的綠委提案落實“一邊一國”，這樣別具意義，她也非常樂意連署。