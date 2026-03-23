賴非核家園轉彎　陳其邁：應凝聚社會共識

民進黨籍高雄市長陳其邁23日在高雄受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月23日電（記者 蔣繼平）賴清德“非核家園”政策轉彎，引起“蔡規賴不隨”討論。對於能源政策議題，英系民進黨籍高雄市長陳其邁23日受訪表示，希望大家都能夠有更充分的討論，來凝聚社會共識，呼籲“行政院”清楚告訴民眾未來長期用電發展趨勢，讓民眾可以了解。



賴清德21日表示核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計劃送“核安會”審查，“非核家園”政策轉彎引熱議。賴清德強調，去年5月17日，核三廠二號機停轉之後，就已經達到非核家園的目標。



對此，陳其邁23日表示，能源政策牽涉到產業發展以及區域供電平衡，這是台灣必須嚴肅、務實面對的問題。尤其重啟核二、核三，誠如賴所提到三原則（核能安全、核廢料有解、社會有共識），希望大家都能夠有更充分的討論，來凝聚這個社會的共識。



陳其邁表示，在核能使用的部分，因為它牽涉到產業的發展，當然更重要也在整個核能的安全、電網的韌性、能源的配比等等這些議題，這是大家都必須面對，因為電大家都在用，不管從北到南，大家都在用電。



陳其邁表示，所以怎麼樣能夠朝野有共識，也希望“行政院”能夠很清楚地來告訴民眾，未來長期用電發展趨勢，怎麼樣能夠符合“國家”最大的利益，相信民眾也可以更了解。



陳其邁23日下午在高雄出席全中運聖火傳遞高雄大會並受訪。今年全中運在嘉義縣舉辦，因此民進黨籍嘉義縣長翁章梁率團到場替賽事宣傳。